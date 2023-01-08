Російський актор Артур Смольянинов заявив, що якби він пішов на воювати, то тільки на боці України.
Зірка фільму 9 рота висловив свою однозначну позицію ще на початку повномасштабного вторгнення. Зараз каже, до російських окупантів не відчуває ніяких почуттів, за винятком ненависті. Про це актор заявив в інтерв’ю Новій газеті Європа.
– У мене є близька подруга із Західної України. Ми з нею розмовляємо і вона каже: – Зараз, почекай, мені пише мама – у них знову вимкнули світло. Або пише подруга, яка не може піднятися на 32-й поверх, тому що немає електрики. Або вона розповідає, як виїжджала з Маріуполя. І я розумію, що до людей з того боку фронту я нічого, крім ненависті, не відчуваю, – розповів Артур.
Зазначає, якби опинився на фронті перед російськими військовими, стріляв би в них без сумніву, оскільки це справедливо.
– Якби я і пішов на цю війну, то саме на боці України. Однозначно. Для мене це навіть не на боці України, а на боці моїх братів, на яких напали інші мої брати, які з ні**я пішли вбивати. У тебе є один брат, другий, а ти третій. І один брат в угарі і якомусь божевіллі накинувся на твого іншого брата. Ти будеш його захищати? Безумовно, звичайно, – каже Смольянинов.