Російський актор Артур Смольянинов заявив, що якби він пішов на воювати, то тільки на боці України.

Зірка фільму 9 рота висловив свою однозначну позицію ще на початку повномасштабного вторгнення. Зараз каже, до російських окупантів не відчуває ніяких почуттів, за винятком ненависті. Про це актор заявив в інтерв’ю Новій газеті Європа.

– У мене є близька подруга із Західної України. Ми з нею розмовляємо і вона каже: – Зараз, почекай, мені пише мама – у них знову вимкнули світло. Або пише подруга, яка не може піднятися на 32-й поверх, тому що немає електрики. Або вона розповідає, як виїжджала з Маріуполя. І я розумію, що до людей з того боку фронту я нічого, крім ненависті, не відчуваю, – розповів Артур.

Зазначає, якби опинився на фронті перед російськими військовими, стріляв би в них без сумніву, оскільки це справедливо.

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