У фіналі шоу Україна має талант виступив 14-річний Артем Галіс. Хлопець заспівав ліричну та складну пісню Адель Easy on me.

Судді проекту відзначили, що номер Артема вийшов дуже проникливим та чуттєвим.

– Це справжня насолода. Артеме, ваш дивовижний голос можна слухати безкінечно. Мені здається, ваші конкуренти вже нервують. Стояти на цій сцені у вашому віці – це великий здобуток. Я бажаю вам ще більше таких сцен, людської любові і визнання вашого таланту, – прокоментувала виступ Ксенія Мішина.

Артем родом із Одеси, він дуже сором’язливий та самокритичний. На кастингу учасник виконав композицію з рок-опери Моцарт і вразив суддів сильним вокалом.

Глядачі аплодували Артему стоячи, а його спів навіть розчулив телеведучу та запрошену суддю Машу Єфросініну.

– Я чомусь не очікувала такого прекрасного виконання! Можливо, зараз ви цього не усвідомлюєте, але через роки ви це згадаєте. Я ніколи не бачила таких душевних і чистих дітей, як ви. У вас неймовірний голос! І це так класно, що ви сьогодні до нас завітали! ― прокоментувала виступ Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що за перемогу у проекті Україна має талант борються 11 учасників, які виступають у різних жанрах. Повний список фіналістів талант-шоу – дивіться на Фактах ICTV.