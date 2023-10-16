Зірка Голівуду Арнольд Шварценеггер представив світу свою нову біографічну книгу Будь корисним. У ній він, зокрема, згадує про зйомки у фентезі-бойовику Конан-варвар, що вийшов на екрани у 1982 році. У цій стрічці Шварценеггеру довелося самостійно виконувати чимало трюків.

– Я навчився їздити верхи на конях, верблюдах і слонах. Я навчився стрибати з великих скель, лазити і розгойдуватися на довгих мотузках, падати з висоти, – ознайомилося зі спогадами колишнього губернатора Каліфорнії видання Evening Standart.

Арнольд Шварценеггер розповів, що режисер Джон Міліус не жалів його. Він змушував актора повзати по гострому камінню, що ранило його, та тікати від зграї диких псів. Особливо детально Шварценеггер описав сцену, де привʼязаний до дерева Конан кусає мертвого грифа.

– Мені довелося кусати справжнього мертвого грифа. Після кожного дубля доводилося полоскати рот спиртом. Організація із захисту тварин PETA це оцінить, – зіронізував актор.

У своїх мемуарах Арнольд Шварценеггер виклав сім правил, що, на його думку, допомогли йому досягти міжнародного успіху. Знайшлося там місце й спогадам про те, як він одного разу кинув у вогонь туфлі своєї дочки Кетрін, щоби вона отримала “життєвий урок”. Так актор привчив її ставити взуття на місце.

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