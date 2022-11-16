Телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров показав величезну ракету, яка прилетіла до житлового будинку Харківської області. Фото із пристроєм для масового знищення шоумен опублікував у Instagram.

Так, на знімку видно, що Комаров одягнений у камуфляж, шолом та бронежилет. Телеведучий стоїть на стільці, спираючись руками на ракету, яка потрапила до житлового будинку і застрягла в підлозі будинку.

– Це фото я зробив у Харківській області. У звичайному житловому будинку. На кухні. На жаль, такі кадри нас уже не дивують. На фотографії хвостова частина від Смерчу, – ділиться подробицями кадру Дмитро.

Однак мандрівник вирішив поміркувати про глобальну ситуацію щодо війни з Росією. Так, ворог, не маючи жодних успіхів на фронті, знову вдається до ракетних ударів по житлових будинках та інфраструктурі України. РФ зараз воює не з нашими захисниками, а із мирними жителями.

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– Армія РФ воює з грудними дітьми, для яких електроенергія важлива, щоб зберегти харчування в холодильнику або розігріти його на електроплиті. Воюють із українськими пенсіонерами, які не можуть без ліфта підійматися на верхні поверхи 9, 16 та 25-поверхівок у спальних районах, – продовжив свою думку Комаров.

Втім, на думку ведучого, такими атаками не налякати українців. Ми вже давно готові до такого сценарію, і обов’язково вживатимемо заходів. Відомий мандрівник нагадав, що вчора РФ запускала ракети з моря, тож треба не забувати донатити на морські дрони. Вони здатні нейтралізувати носіїв крилатих ракет, які летять у мирні будинки.

Нагадаємо, що днями Дмитро Комаров потрапив під ворожий обстріл у Херсоні. За словами ведучого, все сталося за дві години після від’їзду з міста президента України Володимира Зеленського.