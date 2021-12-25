У фіналі шоу Україна має талант виступила подружня пара на роликах — Євген Ємельяненко та Влада Камишнікова.

Закохані продемонстрували екстремальний танцювально-акробатичний номер, усі рухи в якому виконували на роликах.

Після дивовижного виступу, судді та зал аплодували парі стоячи.

Сергій Притула емоційно прокоментував номер.

– Ще на кастингу після вашого виступу я подумав: невже ще чимось можна здивувати? Я дуже переживав, коли Євген крутив Владу. А потім я абстрагувався і зрозумів – ви показали ваш звичайний день, – заявив шоумен.

Євген та Влада першими виступили у другому випуску Україна має талант, який відбувся 30 жовтня.

Тоді пара змусила весь зал аплодувати стоячи, а суддів переживати, схоплюватися з місць і хапатися за голову, бо кожен трюк був небезпечний для життя.

Один із суддів талант-шоу, хореограф Євген Кот зазначив, що бачив багато екстремальних номерів, але подібних емоцій в нього ніхто не викликав.

– Це було фантастично, – прокоментував виступ учасників Женя Кот.

Тоді всі члени журі, не обговорюючи, сказали Євгенові та Владі Так.

Відомо, що сімейна пара хоче розвивати сферу роликового катання в Україні та надихати людей на цей вид діяльності. Також подружжя користується роликами в різних країнах, оскільки це дозволяє економно подорожувати.

Сьогодні, 25 грудня, вся країна спостерігає у прямому ефірі за фіналом шоу Україна має талант. За перемогу борються 11 учасників. Повний список фіналістів талант-шоу – дивіться на Фактах ICTV.