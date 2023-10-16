Співачка Оля Цибульська зізналася, що страждала на глибоку депресію.

В Instagram виконавиця показала своє чесне відео, зняте під час терапії. Вона зізналася – спочатку не хотіла, щоб шанувальники бачили її в такому стані.

– Період глибокої депресії, з якою спочатку не впоралися психологи, а потім змагався психіатр. Цей стан повної апатії і втрати смаку до життя знайомий не тільки мені. Ми всі живемо у страшний час… Я дуже страшна на цьому відео. Відчуваю себе роздавленою, втомленою, заплаканою, з мішками під очима, – написала Оля.

Додає, тоді приймала призначені фахівцем препарати і не приймала себе. Рятувалася людьми, які попри все були в складний період поруч, і музикою.

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– Сильний не той, хто не падає. Ти сильна, якщо знайшла в собі привід відштовхнутися від дна, – наголосила Цибульська.

Варто зазначити, що Оля не єдина артистка, яка не боїться бути відвертою зі своєю аудиторією. Нещодавно співачка MamaRika показала фото в сльозах. Виконавиця зізналася, що ще ніколи не була так емоційно розхитана, як останні два роки.