Український громадський та державний діяч, експерт у сфері комунікацій, освіти та культури Антон Дробович розповів про перейменування вулиць в Україні.

– Сама процедура зміни назви вулиць буде спрощеною – цьому сприяли у КМДА. Раніше вона складалася з кількох частин – спочатку проводили громадське обговорення, після чого комісія з питань найменувань обговорювала зміни, виносила на сесію та голосували, – заявив Антон.

Дробович додав, що тепер процес відбуватиметься трохи швидше – міська рада винесла перелік із майже 500 вулиць, а українці можуть самостійно запропонувати нові для них назви.

– Я не вважаю, що ці зміни можуть бути невчасно. Багатьом киянам не подобається жити на вулицях, назви яких пов’язані із Росією чи Москвою. Хоча я згоден, що в деяких питаннях потрібно добре обміркувати рішення та їхні наслідки. Щодо пам’ятників – їх необов’язково знищувати – можна демонтувати, а потім перемістити до музею, – додав Антон.

З середини квітня українці отримали нагоду взяти участь у перейменуванні деяких станцій метро. Влада хоче змінити назви 5 станцій — Мінську, Героїв Дніпра, Берестейську, Дружби народів та Площу Льва Толстого. Свої пропозиції українці можуть висунути за допомогою спеціального опитувальника, який буде доступний до 15 травня.