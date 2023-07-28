Answer розширює свій вплив: купує PRM, щоб зміцнити своє домінування на ринку

Популярний сайт електронної комерції у сфері моди та стилю Answear.com у червні завершив свою найбільшу угоду з придбання магазинів Sneakerstudio та PRM.

Цей стратегічний крок має на меті розширити асортимент та задовольнити потреби сучасних любителів вуличного одягу на ринку всієї Центральної та Східної Європи.

Поєднуючи сильні сторони обох команд, Answear.com створює унікальне місце для преміальної вуличної моди під доменом PRM.com.

Концепція нового майданчика має забезпечити споживачам унікальний досвід шопінгу, демонструючи вибрані бренди взуття та одягу високого класу, розвиваючи вуличну культуру й дизайн.

Перетворення Sneakerstudio на PRM.com

З початку червня триває перетворення Sneakerstudio на PRM.com — інтернет-магазин, що спеціалізується на продажу кросівок та одягу преміум та люкс-класу.

Планується, що оновлений PRM.com буде задовольняти модні потреби міської спільноти, пропонуючи ексклюзивні бренди вуличного одягу та організовуючи для клієнтів культурні івенти, які сприятимуть розвитку музики, стилю, моди в масштабах мегаполіса.

За словами нового бренд-директора PRM Каміля Байолека, стильні сторони обох команд об’єдналися, аби створити унікальне місце для шанувальників сучасного street style з великим асортиментом преміальної продукції.

Проте кросівки й надалі залишаться основним елементом асортименту торговельного майданчика, тому нестачі у лімітованих та ексклюзивних моделях точно не буде.

– Це лише початок нашої спільної роботи у цьому напрямі. Сподіваємося, наш план нового PRM сподобається клієнтам PRM та Sneakerstudio і швидко стане культовим місцем шопінгу для шанувальників сучасного вуличного стилю, — зазначив пан Байолек.

Обіцянка сюрпризів: ексклюзивні колаборації

Мета PRM.com – стати не просто магазином, а унікальним простором, що прославляє сучасний вуличний стиль – знайде відгук у споживачів, які шукають модний досвід, що виходить за рамки звичайних транзакцій.

Модні події, культурні святкування та зосередженість на ширшій естетиці дизайну створять відчуття спільноти серед ентузіастів вуличного одягу, що сприятиме глибшому звʼязку з брендом та його пропозиціями.

Засновник Sneakerstudio та PRM Лукаш Лепчинський обіцяє захопливі сюрпризи та ексклюзивні колаборації в майбутньому. Однак вже сьогодні споживачі можуть придбати стильний одяг та кросівки від Аdidas Performance, Asics, Birkenstock, Clarks, Diadora, Filling Pieces, Hydro Flask, Klean Kanteen, Makia, Novesta, Rains, Saucony, WoodWood або замовити щось за посиланням.

Адже PRM.com вже зараз є головним місцем для пошуку лімітованих випусків і рідкісних модних знахідок.

Захопливі перспективи та сюрпризи

До масштабного об’єднання Sneakerstudio та PRM мали різні асортименти продукції. Sneakerstudio спеціалізувався на преміальних брендах, як-от: Adidas Originals, New Balance, Carhartt та Veja, обслуговуючи клієнтів у країнах Центральної та Східної Європи та на ринках Західної Європи.

Своєю чергою PRM домінував в ніші розкішного вуличного одягу та моди, пропонуючи такі бажані бренди, як Y-3, A.P.C., Marni, A-Cold-Wall, MISBHV та Rick Owens.

Тепер асортимент обох магазинів об’єднаний та значно розширений на новому комерційному майданчику, що дозволить задовольнити як основні, так і нішеві ринки.

Новий сайт PRM.com є результатом спільного дворічного проєкту обох креативних команд. Засновник Sneakerstudio і PRM Лукаш Лепчинський висловлює гордість за пройдений шлях і потенціал, визнаний Answear.com.

Після завершення угоди та подальшого розвитку PRM.com успішно представив такі популярні продукти, як A Bathing Ape та культові Drole de Monsieur зі знаменитим слоганом Not from Paris Madame (Не з Парижа, мадам).

Клієнти можуть з нетерпінням чекати на ще більше сюрпризів та ексклюзивних колаборацій, доступних як у бутіку у Варшаві, так і на новому сайті PRM.com, що активно працює з 1 червня.

Тож прямо зараз ви можете придбати на новій платформі преміальні кросівки жіночі, чоловічі та стильний одяг від світових брендів лише в кілька кліків.