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Анна Вінтур підтримала Україну, з’явившись на показі в Парижі у синьо-жовтому вбранні

27 Січня 2023, 15:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анна Винтур
Джерело: Depositphotos

Головний редактор американського Vogue Анна Вінтур з’явилася на Тижні моди в Парижі в наряді у кольорах прапора України.

Ікона стилю прийшла на показ нової колекції Valentino в яскраво-жовтому пальто від Prada, доповнивши його синім шарфом. Таким чином Вінтур показала, що підтримує Україну в повномасштабній війні з РФ.

Користувачі мережі подякували Анні за символічні кольори вбрання, зазначивши, що вона має чудовий вигляд у 73 роки.

Зараз дивляться
  • Дякую за український колорит. Слава Україні!
  • Як вона примудряється мати такий молодий вигляд?
  • Не знаю, чи спеціально, але кольори України!
  • Вінтур підтримує українців.
  • Хай живе Україна. Дякую Анні за ці кольори, – пишуть під фото Вінтур.
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