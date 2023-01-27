Головний редактор американського Vogue Анна Вінтур з’явилася на Тижні моди в Парижі в наряді у кольорах прапора України.
Ікона стилю прийшла на показ нової колекції Valentino в яскраво-жовтому пальто від Prada, доповнивши його синім шарфом. Таким чином Вінтур показала, що підтримує Україну в повномасштабній війні з РФ.
Користувачі мережі подякували Анні за символічні кольори вбрання, зазначивши, що вона має чудовий вигляд у 73 роки.
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- Дякую за український колорит. Слава Україні!
- Як вона примудряється мати такий молодий вигляд?
- Не знаю, чи спеціально, але кольори України!
- Вінтур підтримує українців.
- Хай живе Україна. Дякую Анні за ці кольори, – пишуть під фото Вінтур.
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