Головний редактор американського Vogue Анна Вінтур з’явилася на Тижні моди в Парижі в наряді у кольорах прапора України.

Ікона стилю прийшла на показ нової колекції Valentino в яскраво-жовтому пальто від Prada, доповнивши його синім шарфом. Таким чином Вінтур показала, що підтримує Україну в повномасштабній війні з РФ.

Користувачі мережі подякували Анні за символічні кольори вбрання, зазначивши, що вона має чудовий вигляд у 73 роки.

Зараз дивляться Дякую за український колорит. Слава Україні!

Як вона примудряється мати такий молодий вигляд?

Не знаю, чи спеціально, але кольори України!

Вінтур підтримує українців.

Хай живе Україна. Дякую Анні за ці кольори, – пишуть під фото Вінтур. Читайте також: Видатні жінки: Донателла Версаче показала архівне фото з Анною Вінтур

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