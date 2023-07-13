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Відкачували в гримерці: у Анни Трінчер після концерту сталася панічна атака

13 Липня 2023, 13:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анна Трінчер
Джерело: Анна Трінчер

У блогерки та співачки Анни Трінчер сталася панічна атака. Раніше вона вже страждала від них, зараз же напади паніки повернулися.

Анна розповіла, що сталося це прямо після концерту. 12 липня вона виступала в Ужгороді.

– Я ледве вистояла останній номер і в перервах між фотосесією мене відкачували в гримерці. Уже давно, до речі, не було… Ось такі реалії життя артиста, – поділилася Трінчер.

Анна Тринчер паническая атака

Також вона показала себе після панічної атаки і ночі з пігулками та медитаціями, щоб заспокоїтися.

На тлі чого у Трінчер стався напад – невідомо, але раніше вона розповідала, що дуже боїться собак, і коли вона бачить їх, у неї трапляються панічні атаки. Зараз її чоловік, блогер Олександр Волошин хоче завести собі стаффордширського бультер’єра, а Анна категорично проти цього.

Анна Тринчер паническая атака

Зараз у їхній родині відбуваються суперечки з цього приводу, можливо, на тлі цього в артистки і стався напад.

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