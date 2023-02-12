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Анна Саліванчук розповіла, як зламала собі ніс та отримала струс мозку

12 Лютого 2023, 17:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Анна Саліванчук розповіла, як зламала собі ніс та отримала струс мозку

Українська актриса Анна Саліванчук розповіла про травму обличчя, після якої вперше з’явилася на публіці. Так, в одному з останніх інтерв’ю зірка зізналася, що це сталося, коли вона забирала сина зі школи.

– Такою я ще ніколи не була. Хотіла забрати сина зі школи – підковзнулася, і вдарилася об сходинку обличчям. Зламала носа і заробила струс мозку, – розповіла артистка.

У Instagram артистка показала себе без гриму. Можна помітити величезні синці на лобі біля очей, а на носі червоний набряк.

Анна Саливанчук

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Після походу до лікарні, заснути Анні було дуже важко.

– 04.27. Так хочеться спати, але не виходить. Ця ніч була для мене найдовшою. Я прокидалася щогодини, а зараз зовсім не можу заснути. Болить голова та переносиця, – зізналася Саліванчук.

Анна Саливанчук

Артистка подякувала своїм шанувальникам за підтримку – вони надсилали їй знімки зі своїми пошкодженими обличчями. За словами Анни, це дуже гарна підтримка.

Зірки зазнають травм і на війні, захищаючи нашу країну від Росії. Даніель Салем розповів про контузію – він бореться з її наслідками й досі. Наприклад, Салем відчуває нудоту, панічні атаки, тремор та аритмію.

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