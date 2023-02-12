Анна Саліванчук розповіла, як зламала собі ніс та отримала струс мозку

Українська актриса Анна Саліванчук розповіла про травму обличчя, після якої вперше з’явилася на публіці. Так, в одному з останніх інтерв’ю зірка зізналася, що це сталося, коли вона забирала сина зі школи.

– Такою я ще ніколи не була. Хотіла забрати сина зі школи – підковзнулася, і вдарилася об сходинку обличчям. Зламала носа і заробила струс мозку, – розповіла артистка.

У Instagram артистка показала себе без гриму. Можна помітити величезні синці на лобі біля очей, а на носі червоний набряк.

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Після походу до лікарні, заснути Анні було дуже важко.

– 04.27. Так хочеться спати, але не виходить. Ця ніч була для мене найдовшою. Я прокидалася щогодини, а зараз зовсім не можу заснути. Болить голова та переносиця, – зізналася Саліванчук.

Артистка подякувала своїм шанувальникам за підтримку – вони надсилали їй знімки зі своїми пошкодженими обличчями. За словами Анни, це дуже гарна підтримка.

Зірки зазнають травм і на війні, захищаючи нашу країну від Росії. Даніель Салем розповів про контузію – він бореться з її наслідками й досі. Наприклад, Салем відчуває нудоту, панічні атаки, тремор та аритмію.