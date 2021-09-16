Андрія Звягінцева ввели в кому

Російського кінорежисера та сценариста Андрія Звягінцева ввели в штучну кому після перенесеного коронавірусу.

Андрій Звягінцев був підключений до апарату ЕКМО, у нього виявили 92% ураження легень. Нещодавно кінорежисера відключили від систем життєзабезпечення, оскільки лікарі готуються виводити його з коми. Про це повідомляють росЗМІ.

Також повідомляється, що в серпні Звягінцева вивезли на лікування до Німеччини, де імовірно і буде проходити його реабілітація.

Андрій Звягінцев лауреат Каннського кінофестивалю та дворазовий номінант на премію Оскар у категорії Найкращий фільм на іноземній мові.

Він є режисером таких кінострічок, як Чорна кімната, Повернення, Вигнання, Олена, Левіафан, Нелюбовь тощо. Варто зазначити, що практично для всіх своїх фільмів Звягінцев самостійно пише сценарій.

Андрій володар багатьох премій, крім того, в 2017 році він став режисером року.

Дружина Звягінцева – монтажер Анна Матвєєва. Подружжя виховує сина – 12-річного Петра.

Нагадаємо, що у червні 2021 року 38-річну МакSим госпіталізували із пневмонією та 40% ураженням легень. За кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.

Наприкінці липня співачка прийшла в себе, а на початку серпня вперше вийшла на зв’язок із шанувальниками.

Наразі артистка перебуває вдома та проходить реабілітацію.