Андрій Ковальський став ведучим святкування ювілею тижневика Фокус

Андрій Ковальський став ведучим святкування 15-річчя національного суспільно-політичного тижневика Фокус.

— У цифрову епоху уже диво, що існують друковані видання. Ще більше диво, що вони святкують поважний ювілей. 15 років журналу Фокус! Секрет довголіття простий – якість. Фокус уже давно став синонімом неупередженості та виваженості. На нього рівняються інші видання, а в їхні рейтинги мріють потрапити бізнесмени та політики, зазначив ведучий програми Факти. Спорт на ICTV.

Серед гостей івенту були українські політичні діячі, представники бізнесу, мистецтва та спорту, а також голова комітету та учасниці національного конкурсу Міс Україна-2021.

— Я щасливий, що в цей важливий день був поруч з людьми, які щоденною працею створюють якісний інформаційний продукт. Бажаю ще багато років процвітання і, звісно, з нетерпінням чекатиму наступних номерів, – додав Ковальський.

Менеджмент видання та ведучий Андрій Ковальський проілюстрували для усіх присутніх довгий творчий шлях одного з провідних ЗМІ України.

Святкову атмосферу створила музична програма заходу, зокрема виступ джаз-квінтету Ольги Лукачової за участі арфістки Єви Панченко.

А спеціальною гостею вечора стала співачка Наталія Могилевська зі своєю унікальною джазовою програмою.