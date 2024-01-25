Український ведучий Андрій Бєдняков уперше за багато років спустився в столичне метро і розповів, для чого це зробив. Як виявилося, на цей крок він пішов заради атмосфери.

Андрій Бєдняков показав, як уперше за 8 років спустився в метро

В Instagram ведучий показав, як спускається в підземку на ескалаторі, та поділився емоціями від локації.

– Уперше за 8 років. Перше здивування – не потрібно купувати жетони, а можна оплатити Apple Pay, – заявив Андрій.

Бєдняков додав, що спустився в підземку, щоб почитати книжку у вагоні метро. Усе через ностальгію, яку викликає ця атмосфера. До речі, книжку ведучий обрав під назвою Ворошиловград, автором якої є Сергій Жадан.

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– Для мене найсмачніші книжки в метро. Навушники на переході станцій і книжка у вагоні. Ну і дорога з лівого берега Києва на правий. Це ностальгія, я кайфонув сьогодні. Але назад поїхав на таксі, – зізнався Андрій.

Ведучий не тільки любить читати, а й обговорює актуальні події в Україні та в усьому світі. Приміром, нещодавно Бєдняков відреагував на громадянство Бардаша – зрадник опинився в Росії та отримав місцевий паспорт. Ведучий назвав продюсера соплею, висміявши його вибір.