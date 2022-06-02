Ведучий Анатолій Анатоліч приєднався до будівельного батальйону Добробат. Чоловік допомагає розчищати завали на Київщині.

Анатолій сказав, що Добробат – добровольчий будівельний батальйон, який виїжджає розчищати завали по Київській, Чернігівській та Сумській областях. Наразі до нього приєдналося 27 тис. добровольців.

– Ми з Лілею Ребрик теж приєднаємося, допомагатимемо особисто і розповідатимемо своїм підписникам! Це зараз дуже важливо, – наголосив Анатоліч.

Варто зазначити, що Instagram ведучого наразі заблоковано через численні скарги росіян. З початку повномасштабної війни він вів активну інформаційну війну, розповідаючи про події в Україні.

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Зазначимо, що через місяць повномасштабної війни ведучий разом із дружиною та дітьми виїхав до Франції.