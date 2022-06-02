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Анатолій Анатоліч повернувся із Франції та пішов розчищати завали на Київщині

2 Червня 2022, 10:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анатолій Анатоліч повернувся із Франції та пішов розчищати завали на Київщині

Ведучий Анатолій Анатоліч приєднався до будівельного батальйону Добробат. Чоловік допомагає розчищати завали на Київщині.

Анатолій сказав, що Добробат – добровольчий будівельний батальйон, який виїжджає розчищати завали по Київській, Чернігівській та Сумській областях. Наразі до нього приєдналося 27 тис. добровольців.

– Ми з Лілею Ребрик теж приєднаємося, допомагатимемо особисто і розповідатимемо своїм підписникам! Це зараз дуже важливо, – наголосив Анатоліч.

Варто зазначити, що Instagram ведучого наразі заблоковано через численні скарги росіян. З початку повномасштабної війни він вів активну інформаційну війну, розповідаючи про події в Україні.

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Зазначимо, що через місяць повномасштабної війни ведучий разом із дружиною та дітьми виїхав до Франції.

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