Ведучий Анатолій Анатоліч приєднався до будівельного батальйону Добробат. Чоловік допомагає розчищати завали на Київщині.
Анатолій сказав, що Добробат – добровольчий будівельний батальйон, який виїжджає розчищати завали по Київській, Чернігівській та Сумській областях. Наразі до нього приєдналося 27 тис. добровольців.
– Ми з Лілею Ребрик теж приєднаємося, допомагатимемо особисто і розповідатимемо своїм підписникам! Це зараз дуже важливо, – наголосив Анатоліч.
Варто зазначити, що Instagram ведучого наразі заблоковано через численні скарги росіян. З початку повномасштабної війни він вів активну інформаційну війну, розповідаючи про події в Україні.
Зазначимо, що через місяць повномасштабної війни ведучий разом із дружиною та дітьми виїхав до Франції.