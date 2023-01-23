Днями у Європі з’явився новий тренд на леопардовий принт. Таким чином усі небайдужі до того, що відбувається в Україні, закликають Німеччину надати танки Leopard Києву, які дуже допоможуть у боротьбі з РФ.

В Instagram-акаунті Ukraine.ua з’явилося відео, на якому жителі Європи та кілька світових зірок постали в одязі з леопардовим принтом, водночас на кадрах з’являлися й танки.

– Про леопардовий одяг давно забули, але зараз настав час переглянути свій гардероб. Одягніть свій улюблений леопардовий одяг і опублікуйте селфі, – йдеться під роликом.

Підтримати леопардовий тренд вирішили й українські зірки. Вони виклали свої фото в Instagram у відповідному одязі та залишили хештег #FreeTheLeopards, що у перекладі звільніть леопардів.

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Так, реп-виконавиця Alyona Alyona показала кадр, на якому постала в леопардовому худі. Артистка написала, що Німеччина має почути нас.

Символічним стало те, що фото співачки було зроблене на батьківщині танків.

Ведучий Андрій Бєдняков оприлюднив своє архівне фото, на якому постав зовсім маленьким разом із мамою. На ньому він у леопардовій шубці.

– На цьому фото мені три роки. Мама привезла мене до Німеччини, і в цей момент я говорив 29-річному Олафу Шольцу, щоб він звільнив леопардів у 2023 році. Україна має захищати свою територію, – написав під знімком Бєдняков.

У леопардовій кофтині з’явилася і телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

Підтримав флешмоб і гурт Tvorchi, який представить Україну на Євробаченні 2023.

– Поки Німеччина досі вагається, чи надавати Україні танки Leopard 2, ми приєднуємося до флешмобу з відповідним закликом, – зазначили учасники.

Не залишилася осторонь і співачка Джамала. Вона оприлюднила фото у леопардовій шубці, зазначивши, що поки хтось тягне час, ми маємо діяти та тиснути.

– Чим більше я злюсь, тим більше я хочу донатити і всіляко допомагати. Але цього недостатньо. Нам потрібна підтримка світу! – наголосила артистка.

Співачка Тіна Кароль оприлюднила фото свого сина біля справжнього леопарда, а також приміряла Instagram-маску, за допомогою якої можна опинитися у шапці відповідного принта.