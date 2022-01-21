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Аліна Паш отримала премію Music Moves Europe Awards 2022

21 Січня 2022, 14:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аліна Паш отримала премію Music Moves Europe Awards 2022
Джерело: Аліна Паш

Українська співачка Аліна Паш здобула музичну міжнародну премію Music Moves Europe Awards 2022.

20 січня відбулася церемонія нагородження, яка пройшла в рамках фестивалю-шоукейсу ESNS, що відбувся у Гронінгені (Нідерланди).

Усього переможців Music Moves Europe Awards 2022 п’ять – Деніз Чайла (Ірландія), Дeva (Угорщина), Бланк (Нідерланди), Мескерем Меєс (Бельгія), Mezerk (Франція) та Аліна Паш (Україна).

Кожен із них отримав грошовий приз – €10 тис.

Переможців премії обирало експертне журі, в якому була й українська реп-виконавиця Alyona Alyona. В 2021 році вона стала переможницею Music Moves Europe Awards 2022. Крім того, їй дістався і приз глядацьких симпатій.

Тоді артистка набрала найбільшу кількість балів із усіх учасників.

Music Moves Europe Awards – це щорічна премія для молодих артистів, мета якої – відзначити нових європейських артистів та підтримати їх у розвитку на міжнародному музичному ринку.

Зазначимо, що Аліна Паш бореться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022. Артистка опинилася у списку учасників, які потрапили в лонг-лист нацвідбору.

Список фіналістів буде відомий вже наступного тижня. Сам фінал пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: Перший.

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