Російський гуморист та ведучий Максим Галкін поділився рідкісним сімейним кадром.
В Instagram він оприлюднив фото, на якому постав разом зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та їхніми дітьми – восьмирічними Гаррі та Єлизаветою. Знімок він опублікував 18 червня – у свій день народження. Гумористу виповнилося 46 років. Усі разом вони позують за святковим столом.
– День народження! Сім’я – це сила, – підписав Галкін кадр.
У коментарях шанувальники привітали Галкіна, а також звернули увагу на зовнішній вигляд Пугачової, яка сяє красою.
- Як діти підросли. Ще раз із днем народження! Ми вас дуже любимо.
- Мої вітання! Зразкова сім’я! Виховані, не розпещені діти, правильні стосунки між батьками. Приклад усім!
- Фотографія чудова, Алла Борисівна красуня.
- Люблю вашу родину! Алла Борисівна має чудовий вигляд.
- Рідні наші! Яке щастя вас бачити! Дітки підросли, засмаглі такі. Аленька квіточка прекрасна як завжди.
- Алла Борисівна – ікона радянської естради і жодні орки це не відберуть. Немає їй заміни та немає їй суперників. Вона одна.
- З днем народження, Максим. Ви дуже добра людина. – Пишуть у коментарях Галкіна.
Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні Максим Галкін із Аллою Пугачовою та дітьми живуть в Ізраїлі. Вони не підтримують дії президента РФ, про що Галкін сміливо і активно заявляє, на відміну від багатьох російських колег.
Нещодавно Максим Галкін заявив про фінансову допомогу українським біженцям. Наразі в гумориста тур Ізраїлем, а частина грошей з концертів підуть на допомогу жителям України, які постраждали через дії Росії.
Фото: Максим Галкін