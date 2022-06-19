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Аленька квіточка прекрасна: Галкін показав рідкісне сімейне фото

19 Червня 2022, 13:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аленька квіточка прекрасна: Галкін показав рідкісне сімейне фото

Російський гуморист та ведучий Максим Галкін поділився рідкісним сімейним кадром.

В Instagram він оприлюднив фото, на якому постав разом зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та їхніми дітьми – восьмирічними Гаррі та Єлизаветою. Знімок він опублікував 18 червня – у свій день народження. Гумористу виповнилося 46 років. Усі разом вони позують за святковим столом.

– День народження! Сім’я – це сила, – підписав Галкін кадр.

У коментарях шанувальники привітали Галкіна, а також звернули увагу на зовнішній вигляд Пугачової, яка сяє красою.

Зараз дивляться
  • Як діти підросли. Ще раз із днем ​​народження! Ми вас дуже любимо.
  • Мої вітання! Зразкова сім’я! Виховані, не розпещені діти, правильні стосунки між батьками. Приклад усім!
  • Фотографія чудова, Алла Борисівна красуня.
  • Люблю вашу родину! Алла Борисівна має чудовий вигляд.
  • Рідні наші! Яке щастя вас бачити! Дітки підросли, засмаглі такі. Аленька квіточка прекрасна як завжди.
  • Алла Борисівна – ікона радянської естради і жодні орки це не відберуть. Немає їй заміни та немає їй суперників. Вона одна.
  • З днем ​​народження, Максим. Ви дуже добра людина. – Пишуть у коментарях Галкіна.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні Максим Галкін із Аллою Пугачовою та дітьми живуть в Ізраїлі. Вони не підтримують дії президента РФ, про що Галкін сміливо і активно заявляє, на відміну від багатьох російських колег.

Нещодавно Максим Галкін заявив про фінансову допомогу українським біженцям. Наразі в гумориста тур Ізраїлем, а частина грошей з концертів підуть на допомогу жителям України, які постраждали через дії Росії.

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Фото: Максим Галкін

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Алла Пугачова Максим Галкін
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