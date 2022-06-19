Російський гуморист та ведучий Максим Галкін поділився рідкісним сімейним кадром.

В Instagram він оприлюднив фото, на якому постав разом зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та їхніми дітьми – восьмирічними Гаррі та Єлизаветою. Знімок він опублікував 18 червня – у свій день народження. Гумористу виповнилося 46 років. Усі разом вони позують за святковим столом.

– День народження! Сім’я – це сила, – підписав Галкін кадр.

У коментарях шанувальники привітали Галкіна, а також звернули увагу на зовнішній вигляд Пугачової, яка сяє красою.

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Як діти підросли. Ще раз із днем ​​народження! Ми вас дуже любимо.

Мої вітання! Зразкова сім’я! Виховані, не розпещені діти, правильні стосунки між батьками. Приклад усім!

Фотографія чудова, Алла Борисівна красуня.

Люблю вашу родину! Алла Борисівна має чудовий вигляд.

Рідні наші! Яке щастя вас бачити! Дітки підросли, засмаглі такі. Аленька квіточка прекрасна як завжди.

Алла Борисівна – ікона радянської естради і жодні орки це не відберуть. Немає їй заміни та немає їй суперників. Вона одна.

З днем ​​народження, Максим. Ви дуже добра людина. – Пишуть у коментарях Галкіна.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні Максим Галкін із Аллою Пугачовою та дітьми живуть в Ізраїлі. Вони не підтримують дії президента РФ, про що Галкін сміливо і активно заявляє, на відміну від багатьох російських колег.

Нещодавно Максим Галкін заявив про фінансову допомогу українським біженцям. Наразі в гумориста тур Ізраїлем, а частина грошей з концертів підуть на допомогу жителям України, які постраждали через дії Росії.

Фото: Максим Галкін