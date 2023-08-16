Алек Болдвін може отримати ще одне звинувачення в ненавмисному вбивстві після нових подробиць розслідування загибелі української режисерки Галини Гатчинс.

Так, нова експертиза засвідчила, що револьвер Colt 45-го калібру, з якого було здійснено постріл на знімальному майданчику, стріляє тільки під час натискання на курок. Нагадаємо, що обвинувачення Болдвіна в убивстві було знято після того, як адвокати заявили про модифікації зброї – пістолет нібито міг сам зробити постріл.

Однак прокурори Карі Морріссі та Джейсон Льюїс заявили, що знову висунуть обвинувачення, якщо з’ясується, що пістолет був у робочому стані.

Як відомо, що експерти займаються відновленням пістолета, який був зламаний під час попередніх випробувань ФБР. Результати покажуть, чи буде оголошено нове обвинувачення.

Втім, сам актор продовжує зніматися в кіно – у квітні Болдвін знову взяв зброю до рук на знімальному майданчику фільму Іржа. Відомо, що знімання фільму Іржа перенесли на ранчо в штат Монтана з Нью-Мексико після трагедії – через півтора року.