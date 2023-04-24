Алек Болдвін знову взяв до рук ствол на знімальному майданчику фільму Іржа, де застрелили українку Галину Гатчинс у жовтні 2021 року.

Так, актор і режисер картини з’явився на зніманнях вестерну за день після того, як з Болдвіна зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві. Алек був одягнений у коричневе пальто, сіру сорочку, штани й ковбойські чоботи, а гвинтівку він тримав за ствол. До костюма також були ковбойський капелюх і шарф.

Відомо, що знімання фільму Іржа перенесли на ранчо в штат Монтана з Нью-Мексико після трагедії.

Про те, що роботу над фільмом продовжать, стало відомо ще в березні 2023 року. Так, через півтора року почалися пошуки маленького хлопчика на одну з ролей – початок роботи було заплановано на 23 квітня.

Нагадаємо, що з Болдвіна зняли звинувачення у вбивстві Гатчинс. Усе через нові докази модифікації револьвера. Такі зміни у справі суперечать раннім заявам, що зброя не могла вистрілити без натискання на курок у руках Алека. Утім, рішення прокуратури не звільняє Болдвіна від кримінальної відповідальності – йому можуть висунути звинувачення повторно. До цього актор міг опинитися за ґратами на 5 років, але згодом покарання пом’якшили до 18 місяців.