Артисти із Дизель Шоу звернулися до білоруських військових. Артисти записали відео, в якому вкотре попросили не нападати на Україну.

Ролик артисти опублікували в Instagram.

– Я хочу звернутися до білоруських солдатів, які стоять на кордоні з Україною. Ви нас дуже добре знаєте – сотні тисяч білорусів дивляться нас, і ми отримали від вас мільйони лайків. У нашій команді три білоруси, і за всі ці сім років ми жодного разу з ними не сварилися, – розпочали своє звернення артисти.

Актори Дизель Шоу закликали сусідів не йти на Україну війною.

Зараз дивляться

– Ви нас любите. А ми сподіваємось, що ви також за мир. Ваше керівництво хоче втягнути вас у війну. Не виконуйте злочинні накази. Україна та Білорусь за всю свою історію ніколи не нападали одна на одну. Сьогодні нам потрібно об’єднатись проти спільного ворога, – кажуть учасники Дизель Шоу.

Також артисти закликав військових Білорусі не робити непоправних помилок.

Нагадаємо, що Дизель Шоу активно підтримують ЗСУ. Нещодавно артисти дали відразу три концерти для наших захисників і підтримали їх морально, використовуючи сміх і гумор як зброю проти РФ. Зірки також допомагають захисникам амуніцією.