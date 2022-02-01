Актора з Ходячих мерців Мозеса Джея Мослі знайшли мертвим

У США знайшли мертвим актора з постапокаліптичного телесеріалу Ходячі мерці Мозеса Джея Мослі. Йому був 31 рік.

Причина смерті встановлюється, проте правоохоронці розглядають і версію самогубства. Також не відкидають і насильницьку смерть.

Тіло Джея виявили в його власній автівці з вогнепальним пораненням біля мосту, що проходить через автостраду в Стокбріджі (штат Джорджія). Поліція намагається встановити, що там робив Мослі.

За словами родичів, вони не чули нічого від Джея більше тижня. У середу, 26 січня, вони подали заяву до поліції.

Менеджер Мослі Табата Мінчу зазначив, що актор був чудовою людиною.

– Його любили всі, хто зустрічав його. Він був наче яскраве світло в очах кожного, – сказав він.

Остання фотографія, розміщена Мослі в Instagram – колаж для челленджа #10yearchallenge.

Джей Мослі знімався не тільки в Ходячих мерцях, де він зіграв роль зомбі Майка, але й у телесеріалах Вартові, Королева півдня, Американська душа, а також у фільмі Голодні ігри: У вогні.

Раніше стало відомо, що Міс США 2019 Чеслі Кріст наклала на себе руки. Вона була знайдена мертвою на вулиці в центрі Манхеттена. Її тіло знайшли біля 60-поверхового хмарочоса, де вона проживала на дев’ятому поверсі.

Також поліція знайшла в квартирі загиблої передсмертну записку, в якій вона повідомила, що залишає все майно матері, причину свого вчинку вона не розкрила.