Російський актор і каскадер Стас Румянцев вирушить воювати проти захисників України у лавах армії РФ. Він отримав повістку, тому вирішив призупинити свою творчу діяльність.

Про це актор заявив своїм шанувальникам в Instagram, який заборонено на території РФ.

Своє звернення Румянцев почав із прохання – він хоче, щоб його рішення не засуджували та пробачили.

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– Час непростий і незрозумілий, може, все вирішиться, а може, всі там скоро будемо, хто ще залишився тут у Росії, – заявив актор.

Що саме вирішиться, він не уточнив, але від мобілізації ховатись не захотів.

Артист зізнався, що раніше служив на флоті, через що його призвали. Стас додав, що це був його вибір, і він піде в піхоту. Щоправда, остаточне рішення стане відомим трохи згодом.

– Зі мною ще не все вирішено, чекаю 28 числа – медкомісія винесе рішення, – додав артист.

Щоправда, рішення Румянцева воювати проти українців видається нелогічним. 9 травня 2021 року Стас опублікував свої думки в Instagram, де розкритикував саму думку про війну у сучасному світі.

– Що б не сталося, людина повинна намагатися уникати війни й не дозволяти собою маніпулювати. Сучасна людина не повинна піддаватися гаслам та агітаціям, і є мирні шляхи вирішення конфліктів, – запевняв Румянцев.

Поки одні російські зірки збираються воювати в чужій країні та вбивати мирних жителів, інші закликають світ зупинити війну та всіляко допомагають Україні. Наприклад, Максим Галкін підтримав Україну, за що потрапив до списку іноагентів РФ. Гуморист зазначив, що він має повне право ділитися своєю щирою думкою, оскільки він не торгує нею.