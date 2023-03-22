Акторка Ольга Сумська розповіла, що її колишньому чоловікові, акторові Євгену Паперному зробили операцію. Вона побажала 72-річному артисту якнайшвидшого одужання.

Про те, що Паперному зробили операцію, Ольга повідомила в Facebook. У коментарях акторка уточнила, що йдеться про заміну суглобів.

– Життя актора залежить від його задіяності, професійного ритму, емоцій. Актор має бути на сцені! І, звичайно, найголовніше – це здоров’я! Ми бажаємо Євгену Васильовичу, нашому незмінному керівнику театральної антрепризи, якнайшвидшого одужання після проведеної операції! Бути добру і новим прем’єрам! Разом до перемоги, – написала Сумська.

Також акторка подякувала меру Києва Віталію Кличку, який посприяв операції в рамках програми Здоров’я киян.