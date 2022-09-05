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Персони

Актор Брендан розповів, як роль у фільмі змінила його життя: Люди з таким тілом неймовірно сильні

5 Вересня 2022, 10:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Брендан Фрейзер
Джерело: Depositphotos

Актор Брендан Фрейзер сказав, що, граючи роль людини з ожирінням, він зрозумів, що люди з таким тілом неймовірно сильні люди. Про це зірка заявила на тлі прем’єри Кит, де Брендан відіграв головну роль.

Вихід картини відбувся на Венеціанському кінофестивалі й цілком може отримати Оскар.

Фрейзер став відомим у 90-х, після чого він довгий час не з’являвся у кіно. Тепер він знову у головній ролі великого фільму, і нещодавня робота змінила його погляди на деякі аспекти життя.

Зараз дивляться

– Це дало мені повагу до тих, чиї тіла схожі. Я зрозумів, що потрібно бути неймовірно сильною людиною, фізично та розумово, фізична мобільність Чарлі обмежена його домашнім простором, яким є його диван, – розповів подробиці про свою роль.

Брендан заявив, що він вчився рухатись абсолютно по-новому.

– У мене розвинулися м’язи, про які я навіть не підозрював, і навіть паморочилося в голові, – додав актор.

Втім, деякі хвороби у зірок справжні – американська актриса Джейн Фонда розповіла, що хвора на рак і проходить хімієтерапію. Артистка розповіла, що її вид раку добре піддається лікуванню – 80% людей виживають.

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Джерело
The Guardian
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Актор
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