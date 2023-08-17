Абсолютно гола: Світлана Готочкіна показала себе у відвертому відео

Кохана Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна показала себе у відвертому відео – дівчина позує на камеру абсолютно голою. Ролик з’явився в Instagram.

Так, у відео Готочкіна присіла на одне коліно і повернулася в профіль до камери – легко роздивитися, що на її тілі зовсім немає одягу. Імовірно, що знімання відбувалися у фотостудії – приміщення максимально затемнене, і лише невеликий сонячний промінь висвітлює Світлану.

– Естетично чи вульгарно? – задалася питанням дівчина.

На питання відповіли і зірки – Леся Нікітюк заявила, що це Дуже гаряче, а ось коханий, Тарас Цимбалюк заявив, що це Витончено.

Користувачі Instagram позитивно оцінили короткий ролик, відзначивши красу дівчини і картинки в цілому.

Її коханий також любить дивувати шанувальників незвичайним контентом – Тарас Цимбалюк показав себе у військовій формі і зі зброєю в руках. Артист здивував фанатів, хоч і на службу не пішов – екіпірування потрібне для зйомок у серіалі Зв’язок, який з’явиться на Новому каналі вже цієї осені. Примітно, що Тарас уже отримував повістку і пройшов медогляд. Тепер він у черзі на мобілізацію.