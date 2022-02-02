А свастика буде? Київський бренд продає сережки з радянською зіркою

Київський бренд Брень виставив на продаж новий аксесуар – жовті сережки у вигляді радянської зірки.

Для тих, хто одразу запитає А що тут такого, відповідаємо: радянська символіка в Україні заборонена, нарівні з нацистською.

Фото аксесуару вже з’явилися на сайті бренду та в їхньому Instagram.

Сережки з гербом СРСР – величезні кільця із зірками золотого кольору. Бренд вважає, що сережки підійдуть дівчатам та хлопцям.

Вартість сережок зовсім не радянська – майже 20 тис.грн. І за цю суму ви отримуєте явно не золото та діаманти. Хоча хто знає, адже опис на сайті бренду досить лаконічний.

– Двосторонні сережки ручної роботи із зіркою та логотипом, – пишуть на сайті бренду.

Інформації про матеріали, які використовуються під час виробництва сережок, немає. Хоча хотілося б знати, що купуєш за 20 тис. грн. Крім того, ніхто не скасовував алергій на деякі матеріали.

Під постом в Instagram бренду користувачі обурюються через таку символіку. Проте представники крамниці на них не відповідають.

Що пишуть користувачі в коментарях:

А версія зі свастикою буде?

Крім того, що це радянська символіка, ніхто не помічає, що це відверто якийсь сувеніроподібний несмак?

Це обурливо.

Зовсім є******ь? Нормальний бренд був.

Нагадаємо, що декомунізація в Україні стартувала ще 2015 року. У рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка.