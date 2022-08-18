А потім прийшли “братья”: до Дня Незалежності відбудеться прем’єра циклу документальних фільмів про війну

До Дня Незалежності в українських медіа відбудеться національна акція: прем’єра циклу документальних фільмів про війну Росії проти України А потім прийшли “братья”.

З 22 серпня на різних медіаплатформах відбудуться перші покази чотирьох документальних фільмів, знятих Об’єднанням Українських Продюсерів (ОУП) вже під час війни: Маріуполь. Невтрачена надія, Дев’ять життів, Вокзал надії і Втрачений дім.

Мета акції — найохопніше показати війну так, як це вміє тільки кінематограф: з глибшими наративами, довшим хронометражем, сильнішим глядацьким зануренням. Її головними партнерами стали потужні українські медіаплатформи НВ та 24 канал. Також акцію підтримають Суспільне, Starlight Media, Радіо Свобода, Megogo, Sweet.tv, Київстар ТВ.

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– Ми святкуємо незалежність у момент, коли проти нашої незалежності, проти нас розв’язана повномасштабна війна ядерною країною. Країною, що веде з нами цю війну вже сотні років. Зараз у цій війні ми всі — поряд із ЗСУ. Наш внесок — це наші фільми про українців, які своєю силою, волею та любов’ю обов’язково переможуть, — коментує співзасновниця ОУП Алла Липовецька.

Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) засноване у березні 2022 року сімома досвідченими ТБ та кіно- продюсерами спеціально для зйомок кіно про передумови, хід і наслідки російської агресії проти України.

– Війна триває. Герої наших фільмів змогли вижити. Зараз на очах всього світу росіяни за допомогою своїх маріонеток і квазіреспублік готують показовий “трибунал” над захисниками Маріуполя в наш День Незалежності. У якості підготовки до трибуналу, “ДНР” і “ЛНР” скасували мораторій на смертну кару, облаштували залізні клітки та запрошують на судилище глядачів. У приміщенні Маріупольської філармонії, на яке росіяни скидали бомби, коли там ховалися цивільні. Норми міжнародного гуманітарного права забороняють засудження військовополоненого за участь у збройному конфлікті. Росіяни намагаються стерти саму пам’ять про свої злочини та створити іншу псевдореальність. Вони намагаються знищити всі можливі згадки про свої злочини у Маріуполі. Наш фільм Маріуполь. Невтрачена надія від початку мав за мету зафіксувати все, що ми можемо, аби не дати сплюндрувати реальність, – додає співзасновник ОУП, продюсер акції Володимир Бородянський.

Маріуполь. Невтрачена надія покаже російсько-українську війну очима простих людей, які прожили перший місяць вторгнення у Маріуполі. Це фільм-свідчення, фільм-правда пересічних містян, які опинилися всередині війни.

Дев’ять життів розкриє тему домашніх тварин на війні. Фільм покаже різноманітні ракурси, від вивозу з зони бойових дій зоопарку до Котопапи — рятівника котів.

Вокзал надії (Berlin. HopeBahnhof) розкаже історії українських біженців та європейських волонтерів: це фільм про глибини гуманізму, що їх людина відкриває у собі, інколи неочікувано навіть для самої себе.

Втрачений дім знято навесні 2022, відразу після звільнення Київської області від російських військ. У ньому будуть емоції українців, які втратили свою домівку внаслідок окупації.

– Наші перші чотири проєкти — фільми про напрочуд сильних духом людей. Складно повірити, що людина здатна таке витримати, але українці вже шість місяців дивують увесь світ. Ми сподіваємося, що наші фільми не лише розкажуть про війну так, як її бачать українці, а й матимуть змогу підтримати самих українців, — говорить співзасновниця ОУП Дар’я Легоні-Фіалко.

Після акції всі ці фільми будуть показані в телеефірі у рамках національному телемарафону Єдині новини та за кордоном — про це зараз ведуться перемовини з міжнародними дистриб’юторами.