79-річний Роберт Де Ніро таємно став батьком усьоме. Імовірно, це дитина від Тіффані Чен.

Уперше про це артист заявив в інтерв’ю ET Canada на тлі просування свого нового фільму Про мого батька.

– Насправді в мене семеро дітей. Щойно народилася дитина, – поправив Роберт інтерв’юера про кількість нащадків.

Щоправда, досі невідомо, хто саме став матір’ю нової дитини. Раніше актора помітили в компанії його подружки Тіффані Чен – тренера з бойових мистецтв.

Перші дві дитини Де Ніро вже зовсім дорослі – це 51-річна Дрена та 46-річний Рафаель. Вони з’явилися під час шлюбу актора з Даянн Ебботт – вони були разом 12 років.

Роберт також батько 27-річних близнюків Джуліана та Аарона від Туки Сміт, з якою він пробув близько 8 років.

Третя дружина Грейс Гайтауер подарувала двох дітей – 25-річного Елліота та 11-річну Гелен. Вони одружувалися двічі – у 1997 і 2004 роках. Останнім ініціатором розлучення став саме Роберт.

Раніше ще один голлівудський актор пізнав усі переваги батьківства – Деніел Редкліфф став батьком. Зірку Гаррі Поттера помітили на прогулянці Нью-Йорком з коляскою.