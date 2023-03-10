10 березня 2022 року державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України спільно з провідними українськими медіагрупами розпочало виробництво і трансляцію інформаційного проєкту FREEДОМ російською мовою. За рік в ефірі канал став ефективним інструментом руйнації російської пропаганди та джерелом правдивої інформації про Україну для російськомовних глядачів за кордоном.

В умовах перших днів повномасштабного вторгнення рішення держави зміцнити й розширити українське іномовлення російською мовою було вмотивоване життєвою необхідністю використовувати будь-які можливості, щоб говорити правду про війну Росії проти України російськомовним людям по всьому світу і максимально швидко протидіяти ворожій пропаганді, яка на той момент була міцно вкорінена в медіа та соціальний ландшафт не лише Росії, а й світу.

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Про правильність цього рішення свідчать, з одного боку, показники та географія FREEДОМ за рік, зворотний зв’язок від глядачів, оцінки наших експертів і партнерів, громадських і державних діячів Європи і США, а з іншого – постійні хакерські атаки на майданчики українського іномовлення, блокування Роскомнаглядом наших сайтів і каналів на території РФ, істеричні випади російських пропагандистів на адресу каналу.

– Хочемо ми чи не хочемо, ніша російськомовних глядачів у світі – понад 200 мільйонів, і ледь чи не половина з них не з Росії, власне, це була одна з причин, чому ми розвивали іномовлення російською ще до повномасштабного вторгнення, – каже генеральна директорка державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення України Юлія Островська.

Контент каналу FREEДОМ дуже чітко потрапляє в запити російськомовної аудиторії за кордоном. За рік матеріали під брендом FREEДОМ на діджитал-майданчиках державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення України та на майданчиках наших партнерів – українських медіагруп 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group отримали 6,5 млрд переглядів, понад 76% з них – не з України.

На майданчиках ДП МПІУ середній за рік показник переглядів не з України дорівнює 87%, а за окремими матеріалами може перевищувати 90%. Водночас, в середньому за рік 51% переглядів не в Україні на майданчиках українського іномовлення – це глядачі з Росії.

Крім Росії, до топ країн за переглядами FREEДОМ у діджитал входять Казахстан, Білорусь, Німеччина, Узбекистан. Містами-лідерами в YouTube стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Єкатеринбург, Нижній Новгород.

У 2022 році українське державне іномовлення суттєво наростило свою присутність за кордоном у кабельних, DTH, IPTV мережах, на ОТТ-платформах та на супутнику. Сьогодні канал FREEДОМ мовить через шість супутників, які покривають усю Європу, європейську частину Росії, Середню Азію, Північну Африку, Близький Схід.

Канал входить у пакети 10 ОТТ-платформ, а також присутній у понад 700 кабельних, DTH, IPTV мережах, 44 країн світу, 20 з яких додалися за рік.

Для постійного зв’язку з глядачами команда каналу FREEДОМ запустила чат-бот у Telegram, на який люди можуть звернутися, щоб повідомити про порушення своїх прав. Особливо важливий такий канал зв’язку для жителів Росії і Білорусі.