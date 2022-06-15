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456 учасників та великий джекпот: Netflix зніме реаліті за мотивами Гри у кальмара

15 Червня 2022, 12:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Гра в кальмара

На Netflix з’явиться реаліті-шоу за мотивами найпопулярнішого серіалу Гра в кальмара. Учасники змагатимуться за реальні гроші.

Про це заявив голова відділу глобального телебачення Бела Баджаріа. За її словами, Squid Game: The Challenge стане найбільшим реаліті-шоу за серіалом за всю історію. У ньому візьме участь 456 осіб, які на камеру боротимуться за реальні $4,56 млн.

Учасникам доведеться пройти серію випробувань, створених за мотивами серіалу. Завдання вимагатимуть вміння створення стратегії та кооперації із суперниками.

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– Гра в кальмара підкорила світ завдяки захопливій історії режисера Хвана. Ми вдячні за його підтримку і втілюємо його історію в реальність, – заявив віцепрезидент Netflix з документальних серіалів Брендон Рігг.

Подати заявку на участь у шоу може кожен охочий – для цього потрібно залишити заявку на сайті SquidGameCasting.com.

Знімання відбудуться у Великій Британії.

Інформація про майбутнє шоу з’явилася на тлі анонсу другого сезону серіалу Гра в Кальмара. Режисер та продюсер Хван Дон Хек розповів подробиці про продовження культового проєкту – у продовженні ми побачимо кількох героїв, які запам’яталися глядачам за першим сезоном. У тизері також з’явилася аніматронна лялька, яка стала популярною після релізу перших серій.

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