Канадський рок-музикант Браян Адамс відповів на низку запитань, які цікавлять його шанувальників. Так, артист зізнався, скільки разів на місяць займається сексом, коли і через що останній раз плакав, і згадав момент, коли був на волосині від смерті.

Музикант зазначає, його лікар каже, що чоловікам потрібен секс 27 разів на місяць для здорової простати. Однак зізнається – його статеве життя не настільки активне.

Каже, до сліз його можуть довести відео, зокрема про жорстоке поводження з тваринами.

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Згадує, що найближче до смерті був під час стрибка з парашутом. Тоді той заплутався в ногах.

Поділився Браян і найціннішим, що у нього є. Йдеться про лист від дідуся.