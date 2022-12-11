Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

27 разів на місяць: Браян Адамс відповів на запитання, яке стосується статевого життя

11 Грудня 2022, 11:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Браян Адамс
Джерело: Depositphotos

Канадський рок-музикант Браян Адамс відповів на низку запитань, які цікавлять його шанувальників. Так, артист зізнався, скільки разів на місяць займається сексом, коли і через що останній раз плакав, і згадав момент, коли був на волосині від смерті.

Музикант зазначає, його лікар каже, що чоловікам потрібен секс 27 разів на місяць для здорової простати. Однак зізнається – його статеве життя не настільки активне.

Каже, до сліз його можуть довести відео, зокрема про жорстоке поводження з тваринами.

Зараз дивляться

Згадує, що найближче до смерті був під час стрибка з парашутом. Тоді той заплутався в ногах.

Поділився Браян і найціннішим, що у нього є. Йдеться про лист від дідуся.

– Він завжди закінчував їх словами: Продовжуй усміхатися, – згадує Адамс.

Читайте також:
Селін ДіонЛіків немає. Селін Діон зі сльозами на очах розповіла про хворобу

Джерело
The Guardian
Теги
співак
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь