У суботу, 18 грудня, на телеканалі СТБ завершився 17 випуск 11 сезону легендарного кулінарного шоу МастерШеф. Учасники вперто борються за перемогу та готують найкращі страви, щоб підкорити суддів.

У цьому випуску кулінари проявили себе відповідальними стратегами, проте не обійшлося без прощань. Найцікавіше з 17 випуску МастерШеф – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Загадкові страви або перший конкурс

Світлана неодноразово мала можливість вдягнути чорний фартух на шоу МастерШеф. Їй необхідно було приготувати три страви, проте інгредієнти для них обирали суперники, від яких залежала легкість виконання завдання.

Владислав, Богдан та Яна помилялися у приготуванні класичних страв, тому вони подавали саме їх. Три учасники проекту мали 10 коробок-загадок. У кожній із них був зайвий продукт та відсутній необхідний. Вони відгадували страви разом, але кожен готував самостійно.

За рішенням суддів, у першому конкурсі Серафим погано впорався із завданням. Йому довелося покинути кулінарне шоу МастерШеф.

Зростання на проекті або другий конкурс

Учасники проекту стали за поверхні, на яких перебували великі коробки. Під ними заховали продукти, за допомогою яких вони готували страви на випробуваннях двадцятки.

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Кулінари-аматори створювали з цих інгредієнтів абсолютно інші кулінарні шедеври, показуючи власне зростання на проекті. Судді вирішили, що з цим найгірше впорався Олександр, який пішов з шоу МастерШеф після другого конкурсу.

Мікс битв або третій конкурс

Глядачі переконані, що третє випробування для кулінарів стало одним з найскладнішим конкурсів 11 сезону. Позаду учасників поставили п’ять коробок з продуктами, з яких вони обрали лише одну та зайняли місце поряд з нею.

Кулінари-аматори обміняли інгредієнти, з яких вони готували страву ресторанного рівня. Учасники обрали собі спеціалізоване ускладнення: мікрокухню, ресторан майбутнього або дієтичну кухню.

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Судді вирішили, що з цим конкурсом Яна впоралася найгірше з кулінарів, через що покинула легендарне шоу МастерШеф за крок до фіналу.