3 грудня у Палаці Україна відбувся грандіозний концерт акторів Дизель Шоу. Команда підготувала абсолютно нову програму, яка з перших хвилин розігріла публіку гарним градусом гумору.

Кожен номер – окрема гумористична бомба. Просто вибухи сміху викликав номер про менеджера туалету, саме так назвав свою героїню Єгор Крутоголов. Ця гонорова пані вимагала від поліцейського Covid-сертифікат, а без нього вхід до заповітної кабінки заборонено всім.

– Два роки я не грав у Дизель Шоу жінок, а на цих концертах у мене одразу два образи. Один з них – це саме менеджер туалету. У неї хронічний гайморит, вона говорить у ніс і не відчуває запахів, – описує свого персонажа Єгор Крутоголов.

Ще один жіночий образ, про який згадував Єгор Крутоголов – суддя Житомирської області. Автори Дизель Шоу не змогли пройти повз цікаву новину про те, що Марка Цукерберга викликають до Житомирського суду.

– Україна – це сила. А центр тієї сили – Житомирщина, – резюмує цю історію героїня Єгора Крутоголова у номері.

Під час концерту Євген Сморігін та Євген Гашенко знову перетворилися на бабусь, але цього разу вже вакцинованих.

– Так, наші бабусі вакцинувалися. Вони дізналися про “президентську тисячу” та фантазують, куди ж можна витратити ці величезні гроші. Розмірковують, звідки вони взялися у бюджеті. А між розмовами бабусі качаються, – ділиться деталями Євген Сморігін.

Тисячу підтягувань у спортзалі присвятила тисячі від президента героїня Євгена Гашенка. А бабуся Євгена Сморігіна виявила неабияку фантазію, коли вигадувала способи, як витратити “премію” за вакцинацію. Зал реагував гучним сміхом на кожну її фразу.

– Бабусь я люблю показувати. Це, мабуть, збірка усіх “бабок”, яких я бачив у дитинстві у КВК та у старих казках. Ось уся ця палітра змішалась у моїй, – ділиться Євген Гашенко.

Цього вечора актори Дизель Шоу згадали давні обряди і поворожили на сцені. Напередодні дня Андрія героїня Юлії Мотрук вирішила зазирнути у майбутнє та дізнатися ім’я свого судженого.

– Я ніколи не ворожила у реальному житті та нікому не рекомендую таким займатися. Але у номері це все жарт. Дуже смішний жарт, тож я погодилася, – розповідає Юлія Мотрук.

Жарти – жартами, але ж все збулося. Юля наворожила собі чоловіка з ім’ям на літеру М, і вже у наступному номері він з’явився – Максим Шкарапет, міністр онлайн-освіти, який навчався на факультеті TikTok за спеціальністю “створення челенджів”.

Також актори Дизель Шоу показали пародію на шоу Хто хоче стати мільйонером, пофантазувавши, якою може бути ця програма через 15 років.

Крім цього, дизелі підготували спеціальний номер до свята Святого Миколая. Вони уявили, як усі контролюючі органи прийшли перевіряти Чудотворця, який приносить подарунки дітям. Звичайно ж, номер закінчився дивом.

Більше деталей глядачі зможуть побачити у прем’єрних зимових випусках Дизель Шоу.