Актор Тарас Цимбалюк показав архівне фото зі студентських років. На знімку 32-річному артисту 22 роки.

Зірка серіалу Спіймати Кайдаша опублікував кадр у Instagram-stories. На фото він постав без бороди та з пишною шевелюрою.

– 10 років тому, – лаконічно підписав фото Цимбалюк.

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На той час Тарас був студентом КНУТКіТ імені Карпенка-Карого. Там він навчався на акторському факультеті, періодично з’являючись на телебаченні та в театрі.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною, візажисткою Тіною Антоненкою. Тому привернути увагу актора намагаються багато дівчат, проте він сам казав, що поки що не шукає нових стосунків.

Тоді Тарас сказав, що він вдячний Тіні за спільну дорогу.