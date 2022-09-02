Дружина радника Офісу президента України Олексія Арестовича Анастасія Арестович поділилася спогадами про початок повномасштабної війни. Жінка згадала ранок 24 лютого.

Каже, ще за два тижні до того дня вона мала передчуття і тривожні думки. Обговорювала цю тему із чоловіком, але вірити не хотіла. Про це Арестович розповіла сайту Elle.

– Я майже не спала всю ніч, лише 1-2 години. Пам’ятаю, як прокинулась, і побачила Олексія, який сидів із телефоном у руці. І в цей момент я все одразу зрозуміла. Буквально за хвилину я почула перший вибух, потім другий, і Олексій сказав, що почалася війна, – згадує Анастасія.

Додає, що спочатку була розгублена, проте вдалося взяти себе в руки. Чоловіка викликали в офіс, а вона із сином залишилася вдома. Зібрала речі та документи.

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– Олексій сказав, що вже не приїде ночувати, а залишатися удвох із сином у квартирі мені було некомфортно. Десь в обід подзвонив чоловік і сказав, що висаджується російський десант, десантники мають нашу адресу і вони нею скористаються. Тоді ми ще не знали, що ця спроба буде невдалою. Олексій сказав: 10 хвилин, і вас у будинку не повинно бути. Їдьте у бік заходу. Я встигла одягтися, зібрала Сашка і ми поїхали, – розповіла Арестович.

Зізнається, далі був стан невідомості. Періодично писав і дзвонив Олексій, підказуючи, що робити і куди їхати.

Фото: Олексій Арестович