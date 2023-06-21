Улюблена літня ягода більшості – черешня. Вона смачна, солодка, соковита та неймовірно корисна.
Єдина проблема, яка псує усю насолоду – маленькі червʼяки. Ці шкідники заповзають всередину ягоди та отруюють її.
Як позбутися від черв’яків з черешні – читайте в нашому матеріалі.
Що робити, щоб вигнати черв’яків з черешні
Якщо після збору врожаю, ви зрозуміли, що в черешнях можуть бути червʼяки, не поспішайте викидати такі плоди. Позбутися черв’яків в черешні досить просто: достатньо замочити ягоди у підсоленій воді, а потім добре промити під проточною водою.
Щоб вигнати червʼяків зі своєї черешні, вам знадобиться:
- черешні;
- сіль;
- вода;
- велика миска;
- друшляк.
На 500 грамів ягід варто використовувати 1 літр води та 1 чайну ложку солі. А далі усе просто:
- Ретельно переберіть ягоди та викиньте гнилі й помʼяті. Приберіть плодоніжки й листя.
- Промийте черешню під проточною водою.
- У велику миску наберіть воду кімнатної температури, додайте потрібну кількість солі та опустіть черешню всередину. Рідина має покривати ягоди повністю.
- Залишіть плоди на пів години. По закінченню часу черв’яки самі повилазять з ягід.
- Після цього промийте черешню під проточною водою, висушіть на паперовому рушнику та насолоджуйтесь!
Що буде, якщо зʼїсти червиву черешню
Насправді нічого поганого з вами не станеться. Проте, якщо червʼяк живе в ягоді давно, черешня вже може почати гнити, тому існує шанс легкого отруєння.
Тому, щоб не нашкодити собі, радимо перед кожним споживанням соковитої ягоди проводити процес очищення у підсоленій воді.