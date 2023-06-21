Улюблена літня ягода більшості – черешня. Вона смачна, солодка, соковита та неймовірно корисна.

Єдина проблема, яка псує усю насолоду – маленькі червʼяки. Ці шкідники заповзають всередину ягоди та отруюють її.

Як позбутися від черв’яків з черешні – читайте в нашому матеріалі.

Що робити, щоб вигнати черв’яків з черешні

Якщо після збору врожаю, ви зрозуміли, що в черешнях можуть бути червʼяки, не поспішайте викидати такі плоди. Позбутися черв’яків в черешні досить просто: достатньо замочити ягоди у підсоленій воді, а потім добре промити під проточною водою.

Щоб вигнати червʼяків зі своєї черешні, вам знадобиться:

черешні;

сіль;

вода;

велика миска;

друшляк.

На 500 грамів ягід варто використовувати 1 літр води та 1 чайну ложку солі. А далі усе просто:

Ретельно переберіть ягоди та викиньте гнилі й помʼяті. Приберіть плодоніжки й листя. Промийте черешню під проточною водою. У велику миску наберіть воду кімнатної температури, додайте потрібну кількість солі та опустіть черешню всередину. Рідина має покривати ягоди повністю. Залишіть плоди на пів години. По закінченню часу черв’яки самі повилазять з ягід. Після цього промийте черешню під проточною водою, висушіть на паперовому рушнику та насолоджуйтесь!

Що буде, якщо зʼїсти червиву черешню

Насправді нічого поганого з вами не станеться. Проте, якщо червʼяк живе в ягоді давно, черешня вже може почати гнити, тому існує шанс легкого отруєння.

Тому, щоб не нашкодити собі, радимо перед кожним споживанням соковитої ягоди проводити процес очищення у підсоленій воді.