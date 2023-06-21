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Знадобиться вода та сіль: дієвий лайфхак, який “вижене” червʼяків із черешні

21 Червня 2023, 14:58
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Черешня
Джерело: Unsplash

Улюблена літня ягода більшості – черешня. Вона смачна, солодка, соковита та неймовірно корисна.

Єдина проблема, яка псує усю насолоду – маленькі червʼяки. Ці шкідники заповзають всередину ягоди та отруюють її.

Як позбутися від черв’яків з черешні –  читайте в нашому матеріалі.

Що робити, щоб вигнати черв’яків з черешні

Якщо після збору врожаю, ви зрозуміли, що в черешнях можуть бути червʼяки, не поспішайте викидати такі плоди. Позбутися черв’яків в черешні досить просто: достатньо замочити ягоди у підсоленій воді, а потім добре промити під проточною водою.

Щоб вигнати червʼяків зі своєї черешні, вам знадобиться:

  • черешні;
  • сіль;
  • вода;
  • велика миска;
  • друшляк.

На 500 грамів ягід варто використовувати 1 літр води та 1 чайну ложку солі. А далі усе просто:

  1. Ретельно переберіть ягоди та викиньте гнилі й помʼяті. Приберіть плодоніжки й листя.
  2. Промийте черешню під проточною водою.
  3. У велику миску наберіть воду кімнатної температури, додайте потрібну кількість солі та опустіть черешню всередину. Рідина має покривати ягоди повністю.
  4. Залишіть плоди на пів години. По закінченню часу черв’яки самі повилазять з ягід.
  5. Після цього промийте черешню під проточною водою, висушіть на паперовому рушнику та насолоджуйтесь!

Що буде, якщо зʼїсти червиву черешню

Насправді нічого поганого з вами не станеться. Проте, якщо червʼяк живе в ягоді давно, черешня вже може почати гнити, тому існує шанс легкого отруєння.

Тому, щоб не нашкодити собі, радимо перед кожним споживанням соковитої ягоди проводити процес очищення у підсоленій воді.

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