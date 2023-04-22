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Як вивести жирні плями з кольорового одягу – дієві способи

22 Квітня 2023, 09:45
Асоян Каріна редакторка стрічки
як вивести жирні плями з кольорового одягу
Джерело: Unsplash

Жирні плями на одязі – розповсюджена проблема. Вивести такі сліди з кольорових речей важко, але можливо.

Факти ICTV розповідають як вивести жирні плями з кольорового одягу.

Як вивести жирні плями  кольорового одягу

Будь-які засоби для видалення слідів жиру краще наносити одразу на свіжі плями. Старі забруднення важче вивести, а інколи зовсім неможливо.

Господарське мило

  1. Намиліть жирні плями милом і залиште на 10-12 годин.
  2. Після цього прополощіть теплою водою.

Харчова сода

  1. Налийте 150 мл теплої води на 4 столові ложки соди.
  2. Перемішайте суміш і нанесіть на жирну пляму.
  3. Залиште на одну годину, а після потрібно попрати з мийним засобом.

Сіль

  1. Сіль потрібно насипати на пляму та залишити на годину.
  2. Після цього ретельно протріть місце забруднення зубною щіткою.
  3. Промийте одяг з мийним засобом.

Зубний порошок

  1. Розрівняйте на твердій поверхні одяг і нанесіть на плями зубний порошок.
  2. Покладіть зверху чисту тканину.
  3. Пройдіться по вкритому одягу гарячою паскою.
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