22 Квітня 2023, 09:45 Асоян Каріна редакторка стрічки

Жирні плями на одязі – розповсюджена проблема. Вивести такі сліди з кольорових речей важко, але можливо. Факти ICTV розповідають як вивести жирні плями з кольорового одягу. Як вивести жирні плями кольорового одягу Будь-які засоби для видалення слідів жиру краще наносити одразу на свіжі плями. Старі забруднення важче вивести, а інколи зовсім неможливо. Господарське мило Намиліть жирні плями милом і залиште на 10-12 годин. Після цього прополощіть теплою водою. Харчова сода Налийте 150 мл теплої води на 4 столові ложки соди. Перемішайте суміш і нанесіть на жирну пляму. Залиште на одну годину, а після потрібно попрати з мийним засобом. Сіль Сіль потрібно насипати на пляму та залишити на годину. Після цього ретельно протріть місце забруднення зубною щіткою. Промийте одяг з мийним засобом. Зубний порошок Розрівняйте на твердій поверхні одяг і нанесіть на плями зубний порошок. Покладіть зверху чисту тканину. Пройдіться по вкритому одягу гарячою паскою. Читайте також: Білий одяг – магніт для бруду! Як вивести плями народними засобами

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