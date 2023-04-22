Жирні плями на одязі – розповсюджена проблема. Вивести такі сліди з кольорових речей важко, але можливо.
Факти ICTV розповідають як вивести жирні плями з кольорового одягу.
Як вивести жирні плями кольорового одягу
Будь-які засоби для видалення слідів жиру краще наносити одразу на свіжі плями. Старі забруднення важче вивести, а інколи зовсім неможливо.
Господарське мило
- Намиліть жирні плями милом і залиште на 10-12 годин.
- Після цього прополощіть теплою водою.
Харчова сода
- Налийте 150 мл теплої води на 4 столові ложки соди.
- Перемішайте суміш і нанесіть на жирну пляму.
- Залиште на одну годину, а після потрібно попрати з мийним засобом.
Сіль
- Сіль потрібно насипати на пляму та залишити на годину.
- Після цього ретельно протріть місце забруднення зубною щіткою.
- Промийте одяг з мийним засобом.
Зубний порошок
- Розрівняйте на твердій поверхні одяг і нанесіть на плями зубний порошок.
- Покладіть зверху чисту тканину.
- Пройдіться по вкритому одягу гарячою паскою.