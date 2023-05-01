Літо – сезон ягід, фруктів та консервації. Одним із найкропіткіших процесів у цій справі є підготовка плодів до закрутки.

Найбільше господині не люблять дрилювати вишні та черешні. Факти ICTV підготували для вас кілька порад, які допоможуть легко та швидко вийняти кісточки з вишень.

Як швидко дрилювати вишні та черешні – лайфхаки

За допомогою звичайної скріпки

Важко повірити, але цей канцелярський предмет дійсно допоможе швидко вийняти усі кісточки з вишень. Щоб скористатися лайфхаком:

Трошки розкрутіть скріпку, аби вона стала довшою та вам було її зручніше тримати. Загнутим краєм встроміть скріпку у вишню та швидко дістаньте кісточку.

Такий спосіб підійде і для видалення кісточки з черешні. До речі, замість скріпки можна використати шпильку.

За допомогою соломинки чи деревʼяної палички

Для цього лайфхаку ви можете використовувати коктейльну соломинку, дерев’яну шпажку чи тонку циліндричну паличку. Головне, аби предмет був не набагато більший за розмір вишні.

Далі усе просто: встроміть тонку паличку у вишню чи черешню та виштовхніть її разом з кісточкою назовні.

На допомогу прийде горіхокол

Цей предмет є на кожній кухні, проте найчастіше ми використовуємо його для подрібнення часнику.

На більшості часникодавок передбачена функція діставання кісточок із ягід зі зручною улоговинкою та штирком.

Вам необхідно лише насадити ягоду на отвір та вийняти кісточку!

Пінцет

Цей варіант схожий на спосіб зі скріпкою. Вам необхідно встромити пінцет у вишню, зачепити кісточку та витягнути її.

За допомогою палички та пляшки

Для цього вам потрібно взяти пляшку з вузеньким горлечком та покласти ягоду так, щоб вона не падала всередину.

Тепер паличкою пропхніть кісточку всередину пляшки. Кісточки залишаються в пляшці, а ягоди – назовні.