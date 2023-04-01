Лохина – популярний кущ, плоди якого можна вживати з користю як у консервованому, так і у свіжому вигляді. Вона зміцнює імунну систему і надає загальнозміцнювальний ефект.

Мати таку цілющу і багату на вітамінний склад рослину на ділянці хоче чи не кожен господар. А посадити кущ не складе особливих труднощів, якщо дотримуватися певних правил і враховувати нюанси.

Як садити лохину і коли це робити 2023 – читайте у матеріалі.

Зараз дивляться

Як правильно садити лохину

Насамперед, приготуйте посадкові лунки глибиною 40-60 див. Помістіть на дно шар кислого торфу і тирси. Можна додати сірку та лимонну кислоту. Замочіть кореневище на 15 хвилин у теплій воді. Розправте коріння, заглибіть кореневу шийку на 5-7 см нижче за рівень землі. Рясно полийте, після усадки ґрунту додайте садової землі. Замульчуйте місце посадки сосновою корою, торфом або стружкою деревини. У перші тижні після посадки під кожен кущ вносиье 5-7 літрів води раз на 3-4 дні, після надійного вкорінення поливайте раз на тиждень.

Коли потрібно садити лохину 2023

Садити лохину можна як навесні, так і восени. Найсприятливішим періодом вважається весна. У цей період рослини краще садити на початку чи середині квітня. Але найголовніше – щоб сніг повністю розтанув, а на саджанцях ще не розпустилися бруньки.

Щоб кущі не змерзли, слід присипати їх мульчею. Іноді для захисту рослин на дачі їх укривають мішковиною.

Осінь вважається менш вдалим часом, але якщо ви купили лохину в цей період, то краще посадити її відразу ж після збирання врожаю, приблизно в середині жовтня. Температура ґрунту не повинна впасти нижче +5°C.

Як підготувати ґрунт для посадки лохини

Підготовка ґрунту перед посадкою саджанців лохини – один із найважливіших моментів при посадках цієї культури. Ґрунт необхідно готувати таким чином: