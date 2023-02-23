Складання шкарпеток може здатися незначною та непотрібною справою, але правильно складені шкарпетки не лише зберігають форму, але й допомагають знайти потрібну пару в будь-який момент.

Факти ICTV підготували кілька способів, які допоможуть вам правильно та швидко складати шкарпетки.

Як правильно складати шкарпетки: поради

Перше та усім знайоме правило – шкарпетки повинні завжди бути чистими. Після кожної прогулянки обовʼязково відвідайте ванну кімнату та виперіть свої шкарпетки! Це закон гігієни та охайності.

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Також складати потрібно лише чисті та сухі шкарпетки. Не варто запихати у шафу брудні чи вологі речі. Це може привести до появи неприємного запаху в усій шафі.

Якщо усі пункти виконані, можна розпочинати складання.

Спосіб 1

Покладіть усі свої шкарпетки перед собою. Знайдіть їх центр – розтягніть шкарпетки так, щоб вони були рівномірно розтягнуті вздовж всієї довжини. Покладіть одну шкарпетку на іншу так, щоб вони були парними. Переконайтеся, що п’ята однієї шкарпетки знаходиться на рівні з п’ятою іншої. Згорніть верхню частину шкарпетки назад, щоб створити маленьку кишеню. Помістіть кінчик шкарпетки у цю кишеню, створивши лінію вздовж центру. Повторіть такі ж самі дії з кожною парою. Усі складені шкарпетки покладіть у шухляду чи на поличку.

Спосіб 2

Спочатку зігніть шкарпетки навпіл, так, щоб кінці зустрічалися.

Тепер знову зігніть їх навпіл, щоб отримати прямокутник.

Згорніть прямокутник на половину ще раз. Ви маєте отримати квадрат.

Тепер потягніть за один край шкарпетки та вставте одну в іншу. У вас вийде щось схоже на маленьку кульку.

Останній етап – помістіть складені шкарпетки у відповідне місце. Наприклад, можна зберігати їх в ящику або на полиці.

Спосіб 3

Візьміть пару шкарпеток та складають їх так, щоб п’ятка була до п’яти. Тепер починайте обережно закручувати шкарпетки у щільну трубочку. Важливо стежити за тим, щоб в процесі не утворювалося порожнечі між тканиною. Вільний кінець однієї частини шкарпетки загорніть в іншу. У вас вийде маленька кулька зі шкарпеток, яку зручно зберігати у шафі чи класти у валізу.

Спосіб 4

Для цього способу доведеться придбати спеціальний органайзер для шкарпеток. Тепер підготуйте органайзер: розгорніть його та розподіліть відділення. Підготуйте шкарпетки: знайдіть усі пари своїх шкарпеток. Складіть кожну пару шкарпеток пʼятка до пʼятки та носочок до носочка. Тепер скрутіть їх у трубочку. Помістіть шкарпетки в органайзер (кожну пару в окреме відділення). Спробуйте зберігати шкарпетки за кольорами або за розмірами, щоб знайти потрібну пару було легше.

Готово! Тепер ваші шкарпетки обережно складені!

Спосіб 5

Метод армійської складки: