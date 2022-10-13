Power Bank – це сучасний портативний акумулятор. З його допомогою можна заряджати смартфони, ноутбуки та інші прилади.

Зручність паверів у тому, що їх можна брати з собою у похід або користуватися, коли немає електрики. Особливо зараз, коли в українських оселях трапляються перепади зі світлом, портативний акумулятор – дуже корисна річ.

Що не можна робити з павербанком та як правильно ним користуватися, щоб акумулятор прослужив довше – дивіться далі в матеріалі.

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Power Bank: як користуватись

Сучасні підживлювачі відрізняються ємністю батареї, дизайном та потужністю. Сьогодні кожен може знайти собі портативний акумулятор на свій смак та гаманець.

Щоб павер прослужив вам довше, після купівлі зарядіть пристрій по максимуму. Кожен павер має індекатор, який вказує на рівень заряду. Щоб пристрій працював максимально довго, зарядіть його повністю.

Так само, перші кілька разів розряджайте акумулятор повністю. Виконайте два-три цикли повного заряджання/розряджання – так павербанк набере свою максимальну ємність.

Проте надалі не слід розряджати зовнішній акумулятор до 0%. Справа у тому, що сучасні батареї, якими комплектують акумулятори, не потребують цього. Якщо ви будете постійно розряджати його до 0% – це скоротить термін служби павера.

Заряджайте акумулятор, коли він має ще 10-20% заряду.

– Якщо хочете, щоб акумулятор служив вам довше, не слід зберігати повністю заряджений (як і повністю розряджений) акумулятор. Це дуже шкідливо, крім того, це суттєво скорочує термін служби павера.

Що не можна робити з Power Bank

Як і будь-який інший пристрій, зовнішні акумулятори не люблять надмірної спеки чи холоду. Тому не можна зберігати пристрій на сонці або носити відкритим на вулиці взимку.

Під сильним тиском температур, акумулятор почне погано заряджатись, або взагалі не буде працювати.

Також павер не любить перегрівання. Якщо під час заряджання акумулятор став дуже гарячим, краще зніміть його з зарядного пристрою та залиште павер охолонути.

Не заряджайте зовнішній акумулятор неоригінальними зарядками. Якщо павербанк рекомендують заряджати струмом силою 2 А, користуйтеся зарядним пристроєм, який дає 2 А.

Зарядні пристрої можуть бути різними, проте не варто нехтувати вимогами виробників. Несумісність зарядки з павербанком може призвести до проблем із заряджанням портативного акумулятора або взагалі виведе його з ладу.

Рекомендовано використовувати продукцію відомих брендів і купувати її в офіційних торговельних точках.

Типова порада – користуйтесь паверами обережно. Не кидайте, не бийте та не сідайте на акумулятори, також слід уникати води чи надмірної вологи. Павербанк – один з електронних приладів, який не буде працювати після води, вогню чи падінь.

Як правильно заряджати телефон від Power Bank

Щоб павербанк не зіпсував акумулятор вашого смартфона, слід правильно його заряджати: