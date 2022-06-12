В умовах війни дуже важливо отримувати доступ до всього спектра послуг у режимі онлайн. Це стосується різних документів, які раніше можна було отримати тільки простоявши чергу у державних установах. Сервіс Дія оновив свій функціонал і тепер можна отримати довідку про прописку за допомогою смартфона або комп’ютера.

Як отримати довідку про прописку в Дія – далі у матеріалі.

Детальну інструкцію отримання документа за допомогою комп’ютера показали у МВС:

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На сайті https://diia.gov.ua/ Після цього потрібно авторизуватися за допомогою BankID, а потім підтвердити вхід у додатку банку. У верхній частині сторінки з’явиться функція Послуги. Після наведення курсора з’явиться додаткові кнопки – потрібно вибрати Довідки та витяги. Після завантаження сторінки зі списку документів потрібно обрати Витяг про місце проживання. Натисніть кнопку Отримати витяг та підтвердіть запит.

У документі відображатиметься інформація про особу, адресу проживання або час зняття з реєстрації. Щоб убезпечити документ від підробок, довідці буде надано унікальний QR-код. Витяг можна буде надати під час отримання адміністративних послуг.

Отримати довідку про прописку Дія можна і зі смартфона – для цього також є проста і докладна інструкція.