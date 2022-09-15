Забруднитися чорнилом від ручки можна у найгірший момент – у школі або навіть під час підписання документів. Перевага чорнила довго залишатися на поверхні зіграє злий жарт з тими, хто розлив рідину на руки або одяг.

Майже будь-яку тканину та шкіру можна врятувати, якщо не зволікати з реабілітацією зовнішнього вигляду речі.

Чим відмити ручку з одягу – далі у матеріалі.

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Простий спосіб – перекис водню. Пляшечку з цією рідиною можна знайти у будь-якій аптечці. Щоб відмити чорнило, необхідно обробити перекисом пляму і випрати. Бажано руками, а потім і в пральній машинці.

Якщо перекис не допомагає – можна скористатися нашатирним спиртом. Позбутися плями можна за допомогою ватки, яку змочили в спирті й поклали на слід від ручки на 20 хвилин. Після цього потрібно прополоснути водою. Варто бути обережним з кольоровими тканинами – спирт може залишити пляму, що вигоріла.

Сода – незамінний помічник будь-якої господині. Якщо змішати її з нашатирним спиртом, то від чорнила не залишиться сліду.

Якщо немає нашатиря, можна використати звичайний спирт. Його потрібно розмішати 50 на 50 з оцтом і повторити трюк зі змоченою ваткою.

Ще один вивідник складних плям – лимонний сік. У кулькової ручки просто немає шансів – достатньо капнути соком на пляму, трохи почекати та прополоскати.

Якщо річ зі шкіри, кожзаму та вельвету – всі вищеперелічені способи використовувати не можна. Щоб відмити ручку з одягу ніжного матеріалу, можна скористатися молоком – його потрібно підігріти до 40°С, а потім протерти губкою з молоком місце плям. Чорнило має зникнути.

Слідкувати потрібно не лише за своїм одягом, а й будинком. Найчастіше і найшвидше забруднюються кухня і ванна кімната. Саме ванна дуже вибаглива до прибирання – зайвий раз її хімією краще не мити. Як відмити ванну від нальоту та іржі – читайте на Фактах ICTV.