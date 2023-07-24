Кока-колу часто використовують для очищення різноманітних забруднень. До складу цього популярного напою входить ортофосфорна кислота, завдяки чому кола роз’їдає стійкі забруднення.

За допомогою “чорної води” можна легко позбутися від сечового каменю в унітазі, прибрати наліт під обідком, видалити жир зі сковорідки чи накип із каструлі. Але й сам напій майже миттєво вбирається у тканинні волокна.

Кола залишає неприємні плями на одязі та мʼяких меблях, яких нелегко позбутися. Факти ICTV дізнавалися, як відмити кока-колу з дивана та які засоби в цьому допоможуть.

Кисневий порошок

Він чудово впорається з плямами від кока-коли на вашому дивані. Щоб видалити забруднення:

розведіть невелику кількість кисневого порошку в окропі

нанесіть розчин на пляму за допомогою розприскувача;

залиште диван на 5 хвилин;

візьміть вологу ганчірку та починайте ретельно витирати пляму (важливо, щоб ви прибрали з поверхні дивана і кисневий порошок, і пляму);

витріть слід сухою ганчіркою та почекайте, поки забруднена ділянка повністю висохне.

Найкраще кисневий порошок подіє на свіжих плямах, проте із застарілими теж впорається відмінно.

Харчова сода

Спершу промокніть пляму паперовими серветками або сухою губкою, але не розтирайте. Потім насипте зверху трохи харчової соди, щоб напій не вʼївся в тканину.

Залиште так на 15-30 хв, а потім видаліть залишки соди щіткою чи пилососом.

Такий спосіб підійде для очищення світлого дивана.

Універсальний спосіб очищення

Кока-кола швидко проникає вглиб м’якої оббивки, тому виводити пляму з дивана потрібно швидко.

Спершу потрібно промокнути пляму паперовими серветками, а потім намочити забруднене місце водою та сухою ганчіркою спробувати витерти пляму. Це допоможе видалити напій зсередини дивана.

Потім потрібно використати будь-який засіб для чищення м’яких меблів (його потрібно нанести на залишки коли, залишити на 20-30 хв і витерти вологою губкою).

Якщо купувати спеціальні засоби не хочете, можна скористатися народними способами:

Гліцерин – його потрібно підігріти до 50°С, нанести на пляму та зачекати кілька хвилин. Потім гліцерин ретельно вимивають із поверхні вологою ганчіркою та сушать диван феном. До речі, такий спосіб допоможе позбутися також від плям спиртних напоїв, соків, ягід, чаю та кави.

– його потрібно підігріти до 50°С, нанести на пляму та зачекати кілька хвилин. Потім гліцерин ретельно вимивають із поверхні вологою ганчіркою та сушать диван феном. До речі, такий спосіб допоможе позбутися також від плям спиртних напоїв, соків, ягід, чаю та кави. Бура – порошок потрібно насипати на пляму, залишити на 2-3 години, а потім обережно витерти з тканини. Або зробити спеціальний розчин: для цього розводять порошок бури з водою, наносять суміш на пляму та ретельно витирають сухою ганчіркою.

Розчин соди й оцту

Вам знадобиться:

тепла вода – 1 л;

рідина для миття посуду – 4 ст. л.;

сода – 2 ст. л.;

гліцерин – 2-4 ст. л.;

оцет 9% – 8 ст. л.;

щітка і губка.

У таз налийте теплу воду, розчиніть там соду та рідину для миття посуду. Додайте гліцерин і ретельно перемішайте. Потім влийте оцет і знову перемішайте.

Намочіть у розчині губку чи мʼяку щітку і починайте ретельно терти плями від коли. Піну, яка виділиться, потрібно прибрати, та залишити диван на 1 годину.

Після цього залишається лише почистити диван вологою ганчіркою, постійно промиваючи її у чистій воді. Згодом обов’язково висушіть вологі сліди феном (це допоможе уникнути гниття тканини).