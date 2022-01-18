Відчуй себе героєм Disney: під Києвом продають готичний замок

Під Києвом продають замок у готичному стилі. Відчути себе персонажем Disney можна за $1 млн.

Замок площею 500 кв. м. До нього додається 1,2 га землі, будиночок охорони або персоналу з гаражем та підсобними приміщеннями (150 кв.м), стайня на двох коней (120 кв.м) та власний плац.

Також на території так званого маєтку є фруктовий сад, альтанка, фонтан та навіть озеро.

– Розкриваючи двері розкішного, величного та трохи таємничого замку, ми потрапляємо до Середньовіччя. Нас зустрічають великі 12-метрові стелі холу, антикварні меблі французького походження (які доставлялися в Україну кораблями), – розповів автор оголошення.

У самому замку безліч кімнат, зокрема їдальня, камінний зал, кабінет, бібліотека, спальня (з власною ванною кімнатою та вбиральні), телевізійна, винний льох, гостьова спальня, кухня, госпблок, вбиральня.

Крім того, продавець стверджує, що будинок зроблено так, що йому ніколи не знадобиться ремонт.

– Якщо ви не плануєте заводити коней, стайню з мінімальними витратами, можна переробити, наприклад, в лазню, – додала продавець.

Фото: Оксана Матвєєва