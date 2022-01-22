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Ситно та смачно: як приготувати свинячі ребра барбекю

22 Січня 2022, 08:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
свинячі ребра

Український шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати свинячі ребра барбекю.

На особистій сторінці в Instagram Ектор оприлюднив покроковий відеорецепт.

Він зазначив, що для м’ясної страви важливо обрати правильний соус.

Також Ектор радить для маринування ребер використовувати пакети-слайдери.

Інгредієнти:

  • Ребра свинячі – 1 кг

Маринад:

  • коричневий цукор – 3 ст. л.
  • копчена паприка – 2 ст. л.
  • часник гранульований – 1 ст. л.

Інгредієнти для маринаду рахуємо столовими ложками у співвідношенні: 3:2:1.

Спосіб приготування:

  1. Ребра добре помийте, очистіть від плівки на внутрішній стороні.
  2. Зробіть маринад, змішавши всі необхідні для нього інгредієнти.
  3. Ребра добре обваляйте у маринаді, перекладіть у відповідну ємність та залиште маринуватися на 12-24 години в холодильнику.
  4. Замотайте ребра в міцну фольгу так, щоб жир не витік і всі соки залишилися всередині. Відправте їх у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1,5-2 години.
  5. Дістаньте ребра, змастіть соусом барбекю і посипте зеленою цибулею.

Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом крилець Теріякі. Кухар зазначив, що його спосіб приготування зробить цю м’ясну страву неймовірно смачною.

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