Український шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати свинячі ребра барбекю.
На особистій сторінці в Instagram Ектор оприлюднив покроковий відеорецепт.
Він зазначив, що для м’ясної страви важливо обрати правильний соус.
Також Ектор радить для маринування ребер використовувати пакети-слайдери.
Інгредієнти:
- Ребра свинячі – 1 кг
Маринад:
- коричневий цукор – 3 ст. л.
- копчена паприка – 2 ст. л.
- часник гранульований – 1 ст. л.
Інгредієнти для маринаду рахуємо столовими ложками у співвідношенні: 3:2:1.
Спосіб приготування:
- Ребра добре помийте, очистіть від плівки на внутрішній стороні.
- Зробіть маринад, змішавши всі необхідні для нього інгредієнти.
- Ребра добре обваляйте у маринаді, перекладіть у відповідну ємність та залиште маринуватися на 12-24 години в холодильнику.
- Замотайте ребра в міцну фольгу так, щоб жир не витік і всі соки залишилися всередині. Відправте їх у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1,5-2 години.
- Дістаньте ребра, змастіть соусом барбекю і посипте зеленою цибулею.
Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом крилець Теріякі. Кухар зазначив, що його спосіб приготування зробить цю м’ясну страву неймовірно смачною.
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