22 Січня 2022, 08:03 Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle

Український шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати свинячі ребра барбекю. На особистій сторінці в Instagram Ектор оприлюднив покроковий відеорецепт. Він зазначив, що для м’ясної страви важливо обрати правильний соус. Також Ектор радить для маринування ребер використовувати пакети-слайдери. Переглянути цей допис в Instagram Інгредієнти: Ребра свинячі – 1 кг Маринад: коричневий цукор – 3 ст. л.

копчена паприка – 2 ст. л.

часник гранульований – 1 ст. л. Інгредієнти для маринаду рахуємо столовими ложками у співвідношенні: 3:2:1. Спосіб приготування: Ребра добре помийте, очистіть від плівки на внутрішній стороні. Зробіть маринад, змішавши всі необхідні для нього інгредієнти. Ребра добре обваляйте у маринаді, перекладіть у відповідну ємність та залиште маринуватися на 12-24 години в холодильнику. Замотайте ребра в міцну фольгу так, щоб жир не витік і всі соки залишилися всередині. Відправте їх у духовку, розігріту до 180 градусів, на 1,5-2 години. Дістаньте ребра, змастіть соусом барбекю і посипте зеленою цибулею. Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом крилець Теріякі. Кухар зазначив, що його спосіб приготування зробить цю м’ясну страву неймовірно смачною. Читайте також: Секрет у маринаді! Як приготувати буженину з індички

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