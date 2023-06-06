Кожна людина хоча б раз у житті натирала ноги новим взуттям. Мозолі та водянки до крові можуть надовго вивести ніжки з ладу, особливо якщо проблема зʼявляється на п’ятках.

Факти ICTV дізнавалися, що потрібно робити, аби взуття не натирало пʼятку та в зоні кісточки.

Натирає взуття: що робити

Варто розуміти, що будь-який мозоль зʼявляється в місцях постійного тертя чи тиску. Тому, щоб запобігти появі мозолів, потрібно зменшити тертя на пʼяту та в зоні кісточки.

Є кілька дієвих способів, які допоможуть не натирати задню частину стопи:

Купіть спеціальний олівець від мозолів . Він продається в будь-якому магазині косметики чи аптеці. Якщо проблема натирання пʼятки у вас давно, і ви точно знаєте, де буде новий мозоль, просто змастіть ці місця олівцем. Але вже сформовані мозолі чи ранки від них змащувати засобом не потрібно.

. Він продається в будь-якому магазині косметики чи аптеці. Якщо проблема натирання пʼятки у вас давно, і ви точно знаєте, де буде новий мозоль, просто змастіть ці місця олівцем. Але вже сформовані мозолі чи ранки від них змащувати засобом не потрібно. Замість олівця можна нанести звичайний вазелін. Він дешевший та має схожу дію.

Він дешевший та має схожу дію. Якщо мозоль вже зʼявився, можна використати силіконовий пластир . Він не зімнеться, на відміну від звичайного пластиру, і майже непомітний на нозі.

. Він не зімнеться, на відміну від звичайного пластиру, і майже непомітний на нозі. Спеціальні накладки (устілки) на взуття та силіконові чи тканинні наклейки на задник – справжній must-have для людей, яким постійно натирає взуття. Наклейки клеяться на задник, саме на ту зону, яка спричиняє тиск та тертя на кісточку. Вони полегшують тиск та запобігають тертю. А спеціальні тканинні устілки кріпляться на задник взуття та зону пʼятки. Таким чином накладки захищають не лише вашу пʼятку від тиску, а зону кісточки від тертя.

– справжній must-have для людей, яким постійно натирає взуття. Наклейки клеяться на задник, саме на ту зону, яка спричиняє тиск та тертя на кісточку. Вони полегшують тиск та запобігають тертю. А спеціальні тканинні устілки кріпляться на задник взуття та зону пʼятки. Таким чином накладки захищають не лише вашу пʼятку від тиску, а зону кісточки від тертя. Також, щоб позбутися натирання п’яток, можна спробувати підняти стопу над задником. Для цього під устілку потрібно що-небудь підкласти, або можна купити спеціальну устілку, яка буде підіймати вашу ніжку.

Якщо у ваших туфлях дуже сухий та жорсткий задник, який натирає задню частину стопи, можна змастити його гліцерином. Попередньо потримайте на заднику теплу вологу серветку, а коли вона охолоне – обробіть гліцерином. Можливо, процедуру доведеться повторити, але результат того вартий!

Попередньо потримайте на заднику теплу вологу серветку, а коли вона охолоне – обробіть гліцерином. Можливо, процедуру доведеться повторити, але результат того вартий! Талькові засоби. Присипки та тальки, талькові дезодоранти, гель-пудра від натирання – всі ці продукти здатні запобігти дискомфорту. Однак доведеться постійно носити з собою цю баночку, щоб час від часу наносити засіб на проблемну зону, оскільки їхня дія дуже нетривала.

Також ви можете спробувати розтягнути взуття. Для цього можна використати спеціальний спрей чи змастити матеріал якимось жиром, олією, дитячим кремом, залишивши взуття на ніч.

Чому натирає взуття

Найпоширеніша причина – це неправильно підібраний розмір. Варто розуміти, що як взуття замаленького розміру, так і взуття більшого, ніж вам потрібно, натиратиме ноги.

Також важливу роль відіграє матеріал, з якого виготовлене взуття. Якщо він грубий або твердий, то буде тиснути на ногу.

Крім того, неправильно підібрана модель взуття теж буде спричиняти мозолі та натирання. Взуття має добре прилягати до ноги, але не здавлювати її.

Якщо ваші ноги схильні до набрякання та підвищеної вологості, то будь-яке взуття може натирати. Особливо влітку.

Як правильно обирати взуття

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