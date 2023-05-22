Підв’язування помідорів – важливий етап догляду за рослинами. Це допомагає підтримати та зафіксувати помідори, аби вони мали правильну ростову форму.

Якщо цього не робити, рослини почнуть схилятися до землі під вагою плодів та деформуватися. Щоб допомогти помідорам втримати важкі плоди на стеблі та запобігти їхньому зламу, варто щосезону підвʼязувати рослини.

Як правильно підвʼязувати помідори у відкритому ґрунті, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що знадобиться

Досвідчені городники мають кілька варіантів підв’язування помідорних кущів, кожен з яких має свої особливості.

Найпопулярніший спосіб – підвʼязування до кілочків. Такий варіант не вимагає багато матеріалів та зусиль, тому його так цінують городники.

Усе, що вам знадобиться:

Кілочки. Їх кількість залежить від помідорних кущів, адже для кожної рослини потрібна одна опора. Висота кілочка повинна перевищувати висоту куща на 20-25 см. Найкраще використовувати кілочки з шорсткою поверхнею (наприклад, дерев’яні).

Підв’язувальний дріт (його можна придбати у будь-якому спеціалізованому магазині).

Як правильно підвʼязувати

Встановіть кілочок на відстані 2-5 см від помідора. Вкопайте його на глибину 25-30 см. За допомогою дроту, привʼяжіть помідорний кущ ближче до верхівки вільною петлею, не перетягуючи стебло рослини. Підвʼязувати помідори потрібно дуже обережно, щоб не травмувати рослину. Оптимальна відстань між підв’язками — 20-30 см, при цьому між двома пагонами достатньо розташувати одну фіксуючу стрічку.

Зверніть увагу, при використанні кілочків вам потрібно буде підв’язувати кущі кілька разів за один сезон у міру зростання помідорів.

Підвʼязування на каркас

Для цього способу вам знадобиться:

Конструкцію у вигляді призми або конуса – її можна виготовити самостійно або придбати в магазині. Такі каркаси зазвичай металеві, але можна зустріти й пластикові моделі.

Підвʼязувальний дріт.

Принцип підвʼязування доволі простий:

вкопайте каркас у ґрунт;

обережно підвʼяжіть до нього помідорні кущі.

Але якщо на городі у вас багато помідорних кущів, то і каркасів знадобиться чимало, а це може вдарити по кишені.

Підвʼязування до шпалери

Якщо на грядці достатньо місця, ви можете встановити шпалеру та прикріпити до неї кущі. Для цього способу вам знадобиться:

великі стовпи;

мотузки.

Далі усе легко: на кінцях грядки встановіть стовпи та натягніть між ними кілька міцних мотузок на відстані 30-40 см один від одного.

Коли конструкція буде встановлена, починайте вплітати стебла помідорів між мотузками. Помідорні кущі повинні ніби лежати на них.