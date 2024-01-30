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Що робити, якщо навушники не підключаються до телефона

30 Січня 2024, 11:00
Юлія Гайдук редакторка стрічки
телефон, навушники
Джерело: Pexels

Користувачі бездротових навушників часто стикаються з проблемами підключення їх до телефона.

У чому причина та що робити, якщо бездротові навушники не підключаються до телефона — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому бездротові навушники не підключаються до телефона

Причин, чому смартфони Android та iPhone не бачить бездротові навушники, може бути багато, але серед найпоширеніших можна виділити:

Зараз дивляться
  • Навушники та телефон перебувають на великій відстані одне від одного. Переконайтеся, що пристрої лежать поблизу й між ними немає перешкод.
  • Навушники вимкнені або не перебувають в режимі пошуку пристроїв Bluetooth. Час дії режиму підключення становить лише 30 секунд, якщо за цей час не під’єднати пристрої один до одного, то пошук пристрою та підключення доведеться повторити знову.
  • На телефоні вимкнено функцію Bluetooth. Перевірте налаштування Bluetooth на телефоні та переконайтеся, що його увімкнено.
  • Розряджена батарея навушників. Якщо навушники не підключаються, переконайтеся, що вони повністю заряджені.
  • Навушники можуть бути підключені до іншого пристрою Bluetooth. У цьому разі необхідно від’єднати їх та повторити спробу з’єднання з телефоном.
  • Навушники можуть бути несумісними зі смартфоном. Переконайтеся, що навушники підтримують версію Bluetooth, яка використовується на смартфоні.

Що робити, якщо навушники не підключаються до телефона: покрокова інструкція

Бездротові навушники — комфортні, зручні у використанні, проте іноді у власників можуть виникати труднощі з їх підключенням до смартфона. Це доволі поширена проблема. Розберімося, що робити, якщо навушники не підключаються до телефона.

Як під’єднати бездротові навушники до Android

Щоби підключити бездротові навушники до Android:

  • переконайтеся, що навушники добре заряджені;
  • активуйте Bluetooth на вашому смартфоні;
  • дістаньте обидва навушники з кейсу та переконайтеся, що вони синхронізовані між собою.

У деяких моделях це відбувається автоматично, а в деяких необхідно одночасно затиснути функціональні кнопки, розташовані на поверхні навушників, приблизно на 2-3 секунди.

  • після синхронізації оновіть список видимих пристроїв Bluetooth на смартфоні;
  • коли назва навушників з’явиться у списку, натисніть на неї;
  • телефон автоматично приєднає їх до смартфона.

Наступного разу навушники та смартфон будуть знаходити одне одного автоматично.

Як під’єднати бездротові навушники до iPhone

Щоб приєднати бездротові навушники до iPhone:

  • переконайтеся, що навушники добре заряджені;
  • увімкніть Bluetooth на iPhone;
  • дістаньте навушники з кейсу та синхронізуйте їх із телефоном;
  • оберіть свої навушники зі списку пристроїв Bluetooth;
  • після цього телефон автоматично під’єднає їх до iPhone.
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