Користувачі бездротових навушників часто стикаються з проблемами підключення їх до телефона.
У чому причина та що робити, якщо бездротові навушники не підключаються до телефона — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Чому бездротові навушники не підключаються до телефона
Причин, чому смартфони Android та iPhone не бачить бездротові навушники, може бути багато, але серед найпоширеніших можна виділити:
- Навушники та телефон перебувають на великій відстані одне від одного. Переконайтеся, що пристрої лежать поблизу й між ними немає перешкод.
- Навушники вимкнені або не перебувають в режимі пошуку пристроїв Bluetooth. Час дії режиму підключення становить лише 30 секунд, якщо за цей час не під’єднати пристрої один до одного, то пошук пристрою та підключення доведеться повторити знову.
- На телефоні вимкнено функцію Bluetooth. Перевірте налаштування Bluetooth на телефоні та переконайтеся, що його увімкнено.
- Розряджена батарея навушників. Якщо навушники не підключаються, переконайтеся, що вони повністю заряджені.
- Навушники можуть бути підключені до іншого пристрою Bluetooth. У цьому разі необхідно від’єднати їх та повторити спробу з’єднання з телефоном.
- Навушники можуть бути несумісними зі смартфоном. Переконайтеся, що навушники підтримують версію Bluetooth, яка використовується на смартфоні.
Що робити, якщо навушники не підключаються до телефона: покрокова інструкція
Бездротові навушники — комфортні, зручні у використанні, проте іноді у власників можуть виникати труднощі з їх підключенням до смартфона. Це доволі поширена проблема. Розберімося, що робити, якщо навушники не підключаються до телефона.
Як під’єднати бездротові навушники до Android
Щоби підключити бездротові навушники до Android:
- переконайтеся, що навушники добре заряджені;
- активуйте Bluetooth на вашому смартфоні;
- дістаньте обидва навушники з кейсу та переконайтеся, що вони синхронізовані між собою.
У деяких моделях це відбувається автоматично, а в деяких необхідно одночасно затиснути функціональні кнопки, розташовані на поверхні навушників, приблизно на 2-3 секунди.
- після синхронізації оновіть список видимих пристроїв Bluetooth на смартфоні;
- коли назва навушників з’явиться у списку, натисніть на неї;
- телефон автоматично приєднає їх до смартфона.
Наступного разу навушники та смартфон будуть знаходити одне одного автоматично.
Як під’єднати бездротові навушники до iPhone
Щоб приєднати бездротові навушники до iPhone:
- переконайтеся, що навушники добре заряджені;
- увімкніть Bluetooth на iPhone;
- дістаньте навушники з кейсу та синхронізуйте їх із телефоном;
- оберіть свої навушники зі списку пристроїв Bluetooth;
- після цього телефон автоматично під’єднає їх до iPhone.