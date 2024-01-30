Користувачі бездротових навушників часто стикаються з проблемами підключення їх до телефона.

У чому причина та що робити, якщо бездротові навушники не підключаються до телефона — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому бездротові навушники не підключаються до телефона

Причин, чому смартфони Android та iPhone не бачить бездротові навушники, може бути багато, але серед найпоширеніших можна виділити:

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Навушники та телефон перебувають на великій відстані одне від одного. Переконайтеся, що пристрої лежать поблизу й між ними немає перешкод.

Навушники вимкнені або не перебувають в режимі пошуку пристроїв Bluetooth. Час дії режиму підключення становить лише 30 секунд, якщо за цей час не під’єднати пристрої один до одного, то пошук пристрою та підключення доведеться повторити знову.

На телефоні вимкнено функцію Bluetooth. Перевірте налаштування Bluetooth на телефоні та переконайтеся, що його увімкнено.

Розряджена батарея навушників. Якщо навушники не підключаються, переконайтеся, що вони повністю заряджені.

Навушники можуть бути підключені до іншого пристрою Bluetooth. У цьому разі необхідно від’єднати їх та повторити спробу з’єднання з телефоном.

Навушники можуть бути несумісними зі смартфоном. Переконайтеся, що навушники підтримують версію Bluetooth, яка використовується на смартфоні.

Що робити, якщо навушники не підключаються до телефона: покрокова інструкція

Бездротові навушники — комфортні, зручні у використанні, проте іноді у власників можуть виникати труднощі з їх підключенням до смартфона. Це доволі поширена проблема. Розберімося, що робити, якщо навушники не підключаються до телефона.

Як під’єднати бездротові навушники до Android

Щоби підключити бездротові навушники до Android:

переконайтеся, що навушники добре заряджені;

активуйте Bluetooth на вашому смартфоні;

дістаньте обидва навушники з кейсу та переконайтеся, що вони синхронізовані між собою.

У деяких моделях це відбувається автоматично, а в деяких необхідно одночасно затиснути функціональні кнопки, розташовані на поверхні навушників, приблизно на 2-3 секунди.

після синхронізації оновіть список видимих пристроїв Bluetooth на смартфоні;

коли назва навушників з’явиться у списку, натисніть на неї;

телефон автоматично приєднає їх до смартфона.

Наступного разу навушники та смартфон будуть знаходити одне одного автоматично.

Як під’єднати бездротові навушники до iPhone

Щоб приєднати бездротові навушники до iPhone: